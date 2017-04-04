版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 5日 星期三 04:19 BJT

纽约期市：原糖跌至近11个月低位，咖啡期货下跌

路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。

5月原糖期货收跌0.38美分，或2.30%，报每磅16.16美分，在尾盘交易中续跌，因买家结清多头头寸。指标价格触及2016年5月以来最低。

交易员指出，投机商持续的卖盘令空头动能加重。

5月白糖期货收跌9.10美元，或1.92%，报每吨464.30美元，盘中触及2016年5月以来最低的463.70美元。

5月罗布斯塔咖啡收跌6美元，或0.28%，报每吨2,144美元，交易商注意到，市场陷于窄幅区间交易。

5月阿拉比卡咖啡收跌0.1美分，或0.07%，报每磅1.3775美元。

5月纽约可可收高3美元，或0.14%，报每吨2,110美元。5月伦敦可可收高7英镑，或0.41%，报每吨1,696英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐