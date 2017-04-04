纽约期市：原糖跌至近11个月低位，咖啡期货下跌

《台湾报摘》--工商时报、经济日报5月24日
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透纽约/伦敦4月4日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二跌至去年5月以来最低，因投机性卖盘，供应充裕也令卖压加重。罗布斯塔咖啡也下跌，可可期货走强。
5月原糖期货收跌0.38美分，或2.30%，报每磅16.16美分，在尾盘交易中续跌，因买家结清多头头寸。指标价格触及2016年5月以来最低。
交易员指出，投机商持续的卖盘令空头动能加重。
5月白糖期货收跌9.10美元，或1.92%，报每吨464.30美元，盘中触及2016年5月以来最低的463.70美元。
5月罗布斯塔咖啡收跌6美元，或0.28%，报每吨2,144美元，交易商注意到，市场陷于窄幅区间交易。
5月阿拉比卡咖啡收跌0.1美分，或0.07%，报每磅1.3775美元。
5月纽约可可收高3美元，或0.14%，报每吨2,110美元。5月伦敦可可收高7英镑，或0.41%，报每吨1,696英镑。(完) (编译 刘静；审校 李军)
--金融圈行之有年的1.7%联贷利率下限已快名存实亡，银行高层透露，不少大型企业集团为了将贷款利率拉低，已大幅减少透过联贷途径，改采化整为零自贷模式。影响所及，估计近半年，这类大企业联贷转自贷的金额，至少超过300亿台币，约占原联贷案量四分之一比重。
路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.9056元附近，较上日贬值约395点。
(更正：去掉标题中“六个月半月”的赘字) * 美元离开六个半月低位 * 英镑疲弱，此前曼彻斯特发生爆炸袭击事件 路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市 场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。 美元指数 升0.43%，报97.405，有望创两周来的最佳单日表现。该指数周一跌至 逾六个月低位。 一些交易员最近押注美元下跌，美元遭抛售后促使他们锁定获利。 “一些货币对有一些获利回吐，”OANDA高级外汇分析师Alfonso Esparza称。 周二，美国财长努钦称，尽管他希望在今年进行税改，但8月前不会开始。 努钦称，特朗普政府认为，其预算案会通过增加资本投资和创造就业来促进经济增长。 交易员还关注美联储上次政策会议的会议记录，以寻找是否会在6月升息的线索。该纪 录将于周三1800GMT发布。 “我们还没有听到美联储官员澄清或警告市场他们押注错了，