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亚洲 | 2017年 4月 6日 星期四 03:14 BJT

纽约期市：原糖跌至11个月低位，因买盘枯竭

路透纽约/伦敦4月5日 - 原糖期货周三跌至11个月低位，回吐了早盘的升幅，因技术性阻力抵消了主要消费国印度将允许无关税进口原糖的消息，伦敦可可和阿拉比卡咖啡小幅下跌。

5月原糖期货收跌0.06美分，或0.37%，报每磅16.1美分，盘中低见16.05美分。

印度政府官员称，印度允许进口50万吨无关税原糖，因乾旱天气令产量七年来首次低于消费水平。

交易商称，这一消息激发了早盘的买盘。

5月白糖期货收跌10美分，或0.02%，报每吨464.20美元，盘中触及11个月低位的462.30美元。

7月伦敦可可下跌4英镑，或0.2%，报每吨1,699英镑。5月纽约可可收高1美元，或0.05%，报每吨2,111美元。

5月阿拉比卡咖啡收跌0.45美分，或0.33%，报每磅1.373美元。5月罗布斯塔咖啡收高9美元，或0.42%，报每吨2,153美元。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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