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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 03:10 BJT

纽约期市：可可触及四周低位，因技术性卖盘和供应充裕

    路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续
了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原
糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。
    
    7月纽约可可      收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中
低见1,953美元。
    
    7月伦敦可可       收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中
低见1,586英镑。
    
    两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。
交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。
    
    基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于
高位，第二大生产国加纳的产量也增加。
    
    5月原糖期货      收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。
    
    5月白糖期货       收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市
场关注合约将于周四到期。
    
    5月阿拉比卡咖啡      收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元
，5月罗布斯塔咖啡       下跌16美元，或0.74%，报每吨2,154美元。(
完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
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