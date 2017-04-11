版本:
中国
亚洲 | 2017年 4月 12日 星期三 03:28 BJT

纽约期市：可可从四周低位反弹，糖和咖啡上涨

    路透纽约/伦敦4月11日 - 可可期货周二从四周低位攀升，因在三日
大幅抛售后投资者卖盘枯竭，阿拉比卡咖啡和糖期货也上涨。
    
    7月纽约可可      收涨24美元，或1.22%，报每吨1,988美元，盘中
低见1,945美元。
    
    7月伦敦可可       收高14英镑，或0.88%，报每吨1,603英镑，盘中
低见1,569英镑。
    
    5月原糖期货      收高0.09美分，或0.54%，报每磅16.72美分，盘
中急挫约2.5%后反弹。
    
    5月白糖期货       收高5.40美元，或1.1%，报每吨484.20美元，交
易商注意到在该合约周四到期前，基金展期交易增加。
    
    5月阿拉比卡咖啡      收高0.35美分，或0.3%，报每磅1.402美元。
5月罗布斯塔咖啡                 收高22美元，或1.02%，报每吨2,176
美元。
    
    Marex Spectron周二称，2017/18市场年全球咖啡市场可能将短缺430
万包(每包60千克)，因主要生产国巴西的产量下降，库存减少。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐