纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低

《汇市简讯》美元/日圆逼近空方止损位
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。
ICE期糖、咖啡和可可市场周五因假休市，周一恢复交易。
5月白糖期货今日到期，收跌1.40美元，或0.3%，报每吨478.30美元。8月白糖期货收挫2.30美元，或0.49%，报每吨470.30美元。
5月原糖期货跌0.1美分，或0.60%，收报每磅16.6美分，在日高17.16美分附近遭遇技术阻力后回落。
7月伦敦可可期货收跌41英镑，或2.59%，报每吨1,544英镑，盘中触及合约低位1,537英镑，为该合约3月9日以来最低。
7月纽约可可期货也走低，收跌52美元，或2.64%，报每吨1,915美元，盘中触及逾一个月低位1,912美元。
7月阿拉比卡咖啡期货上扬0.65美分，或0.46%，报每磅1.4125美元。5月罗布斯塔咖啡期货跌12美元，或0.56%，报每吨2,145美元。(完) (编译 母红; 审校 李军)
* 日线图指标倾向于上升。美元/日圆日线图：http://reut.rs/2rPnWcw (完) (编译 汪红英；审校 蔡美珍)
路透北京5月24日 - 中国离岸美元/人民币掉期曲线周三各期限均抬升。交易员称，今早穆迪调降中国评级之后，离岸人民币即期突然跳跌；随后离岸掉期短端疑似出现大量中资行买盘，离岸美元/人民币掉期曲线各期限均上涨，CNH旋即缩减跌幅，午后转而走升。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。