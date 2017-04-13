纽约期市：可可期货触及逾一个月低位，白糖期货振荡走低

路透纽约/伦敦4月13日 - 白糖期货周四震荡走低，受到期合约交投驱动，ICE可可期货跌至逾一个月低位，因担忧需求疲弱和供应充裕。咖啡期货也走低。

ICE期糖、咖啡和可可市场周五因假休市，周一恢复交易。

5月白糖期货今日到期，收跌1.40美元，或0.3%，报每吨478.30美元。8月白糖期货收挫2.30美元，或0.49%，报每吨470.30美元。

5月原糖期货跌0.1美分，或0.60%，收报每磅16.6美分，在日高17.16美分附近遭遇技术阻力后回落。

7月伦敦可可期货收跌41英镑，或2.59%，报每吨1,544英镑，盘中触及合约低位1,537英镑，为该合约3月9日以来最低。

7月纽约可可期货也走低，收跌52美元，或2.64%，报每吨1,915美元，盘中触及逾一个月低位1,912美元。