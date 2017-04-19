纽约期市：纽约可可期货跌至九年半低点，阿拉比卡咖啡期货下挫

路透纽约/伦敦4月19日 - 纽约可可期货周三放量挫至九年半低点，而伦敦可可期货也跌至2013年来最低，技术性卖盘拖累期价跌穿支撑位后，可可期货跌势扩大，并进入技术性超卖区域。

阿拉比卡咖啡期货也大跌，在现货月合约周四首个交割通知日前，尾盘一波卖盘触动自动卖单，令交易商意外。

纽约7月可可收低43美元，或2.2%，报每吨1,873美元，盘中跌至2007年10月来最低的1,826美元。

在跌穿技术支撑位约1,880美元后，该合约大幅扩大跌势。

7月伦敦可可期货收跌48英镑，或3.2%，报每吨1,417英镑，此前跌至1,464英镑，为2013年7月来最低水准，因技术支撑位失守。

交易商指出，市场扩大跌势，因技术性因素以及预期全球供应过剩。

7月阿拉比卡咖啡期货收低4.9美分，或3.4%，报每磅1.4065美元，盘中一度升至四周高位1.464美元。成交放量，超过3.2万口。

7月合约在跌穿50日移动均线后尾盘急跌。

7月罗布斯塔咖啡期货收低16美元，或0.7%，报每吨2,174美元。