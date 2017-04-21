纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出

路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。

7月罗布斯塔咖啡收跌134美元，或6.3%，报每吨1,990美元，此前触及次月合约去年9月初以来最低水平1,977美元。

指标合约交易量急升至逾4.59万口，为八年来最大。

交易商称，大幅下挫主要因为投机客卖出，他们持有接近纪录高位的净多头头寸。

市场在技术上承压，因价格跌穿200日移动均线，为逾一年来首次。

阿拉比卡咖啡期货连续第三日下跌，7月合约收跌1.4美分，或1%，报每磅1.329美元，盘中触及10个半月低位的1.3155美元。

ICE数据显示，周四价格急挫4.5%，未平仓合约增加近3,900口。

7月伦敦可可收高42英镑，或3%，报每磅1,457英镑，前日急挫至2012年4月以来最低。

7月纽约可可收高51美元，或2.8%，报每吨1,850美元，交易员将此看做是前日跌至九年半低位1,756美元后的修正性反弹。

7月原糖期货 收高0.1美分，或0.6%，报每磅16.51美分。