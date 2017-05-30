纽约期市：ICE可可期货录得2012年最大单日升幅，期糖触及13个月低点

路透纽约/论调5月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二攀升，录得 2012年来最大单日升幅，因对主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)生产商已经 预售了大量2017-18年可可的预期刺激了买盘。 7月伦敦可可 收涨87英镑，或5.82%，报每吨1,582英镑，全日 走强，并在尾盘买盘带动下收盘接近日高。 这是该合约2012年8月来最大单日升幅。 7月纽约可可 收高126美元，或6.59%，报每吨2,037美元，录得 2012年1月来最大单日升幅。 交易商表示，市场预期科特迪瓦生产商已经预售了大量2017-18年的 产量，且消息称政治动荡局面扩大，引发空头回补和新的买盘。 7月原糖期货 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.02美分，盘中 跌至近月合约2016年4月以来最低的14.73美分，受产区天气对作物生长有 利等因素打压。 8月白糖期货 收跌0.80美元，或0.18%，报每吨438.40美元， 盘中跌至2016年4月来最低的433美元。 7月罗布斯塔咖啡 收高19美元，或0.95%，报每吨2,010美元， 盘中触及三周高位2,025美元。 7月阿拉比卡咖啡 收高0.9美分，或0.69%，报每磅1.321美元。 (完) (编译 李军; 审校 利棣儿)