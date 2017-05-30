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亚洲 | 2017年 5月 31日 星期三 03:22 BJT

纽约期市：ICE可可期货录得2012年最大单日升幅，期糖触及13个月低点

    路透纽约/论调5月30日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周二攀升，录得
2012年来最大单日升幅，因对主要出产国科特迪瓦(象牙海岸)生产商已经
预售了大量2017-18年可可的预期刺激了买盘。
    
    7月伦敦可可       收涨87英镑，或5.82%，报每吨1,582英镑，全日
走强，并在尾盘买盘带动下收盘接近日高。
    
    这是该合约2012年8月来最大单日升幅。
    
    7月纽约可可      收高126美元，或6.59%，报每吨2,037美元，录得
2012年1月来最大单日升幅。
    
    交易商表示，市场预期科特迪瓦生产商已经预售了大量2017-18年的
产量，且消息称政治动荡局面扩大，引发空头回补和新的买盘。
    
    7月原糖期货      收跌0.03美分，或0.2%，报每磅15.02美分，盘中
跌至近月合约2016年4月以来最低的14.73美分，受产区天气对作物生长有
利等因素打压。
        
    8月白糖期货       收跌0.80美元，或0.18%，报每吨438.40美元，
盘中跌至2016年4月来最低的433美元。
    
    7月罗布斯塔咖啡       收高19美元，或0.95%，报每吨2,010美元，
盘中触及三周高位2,025美元。
    
    7月阿拉比卡咖啡      收高0.9美分，或0.69%，报每磅1.321美元。
(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
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