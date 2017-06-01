纽约期市：ICE期糖跌至去年4月来最低，因供应过剩预期打压

路透纽约/伦敦6月1日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四大跌至近14个月最低水准，此前业内预估巩固供应即将过剩的预期，期价跌穿技术支撑位后跌势加速。

可可期货和阿拉比卡咖啡期货也下跌。

7月原糖期货收跌0.64美分，或4.30%，报每磅14.23美分，盘中触及14.20美分的去年4月来最低。

这也是该合约4月来最大单日跌幅，因技术面疲弱及担心供应过剩。

国际糖业组织(ISO)周四表示，预计2017/18年度全球糖供应过剩约300万吨。

8月白糖期货收跌12.70美元，或2.92%，报每吨422.10美元，盘中也跌至去年4月中来最低的421.70美元。

7月纽约可可收挫24美元，或1.17%，报每吨2,024美元。

交易员表示，纽约可可受美元上涨打压。

7月伦敦可可收低12英镑，或0.76%，报每吨1,571英镑。