纽约期市：ICE期糖跌至去年4月来最低，因供应过剩预期打压

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月1日 - 洲际交易所(ICE)期糖周四大跌至近14个月最低水准，此前业内预估巩固供应即将过剩的预期，期价跌穿技术支撑位后跌势加速。
可可期货和阿拉比卡咖啡期货也下跌。
7月原糖期货收跌0.64美分，或4.30%，报每磅14.23美分，盘中触及14.20美分的去年4月来最低。
这也是该合约4月来最大单日跌幅，因技术面疲弱及担心供应过剩。
国际糖业组织(ISO)周四表示，预计2017/18年度全球糖供应过剩约300万吨。
8月白糖期货收跌12.70美元，或2.92%，报每吨422.10美元，盘中也跌至去年4月中来最低的421.70美元。
7月纽约可可收挫24美元，或1.17%，报每吨2,024美元。
交易员表示，纽约可可受美元上涨打压。
7月伦敦可可收低12英镑，或0.76%，报每吨1,571英镑。
7月阿拉比卡咖啡收低1.65美分，或1.28%，报每磅1.277美元。7月罗布斯塔咖啡收跌14美元，或0.70%，报每吨1,981美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为