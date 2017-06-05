纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货和原糖期货受投机商空头回补带动上涨

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货和原糖 期货周一上涨，上周末美国政府发布的周度数据引发了一些空头回补，可 可期货下跌。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.9美分，或2.3%，报每磅1.2845美元。 7月罗布斯塔咖啡 收高15美元或0.76%，报每吨1,996美元。 上周五收盘后美国政府发布的周度数据显示投机商增加了对咖啡期货 的空头押注。 7月原糖期货 收高0.15美分，或1.09%，报每磅13.89美分，上 周该合约大跌8.7%。 交易员表示，市场技术性超卖，引发了一些修正性买盘，但期价仍接 近上周五触及的15个月低点。 8月白糖期货 收高2.60美元，或0.63%，报每吨412.90美元， 上周曾跌至去年3月中来最低。 市场消息人士周一表示，阿联酋和沙特在同卡塔尔断交后，已经停止 向该国出口白糖，这是该地区外交危机打击食品贸易的首个迹象。 7月伦敦可可 收低13英镑，或0.84%，报每吨1,541英镑。7月 纽约可可 收挫13美元，或0.65%，报每吨1,988美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为