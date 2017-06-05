纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡期货和原糖期货受投机商空头回补带动上涨

路透纽约/伦敦6月5日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货和原糖 期货周一上涨，上周末美国政府发布的周度数据引发了一些空头回补，可 可期货下跌。 7月阿拉比卡咖啡 收高2.9美分，或2.3%，报每磅1.2845美元。 7月罗布斯塔咖啡 收高15美元或0.76%，报每吨1,996美元。 上周五收盘后美国政府发布的周度数据显示投机商增加了对咖啡期货 的空头押注。 7月原糖期货 收高0.15美分，或1.09%，报每磅13.89美分，上 周该合约大跌8.7%。 交易员表示，市场技术性超卖，引发了一些修正性买盘，但期价仍接 近上周五触及的15个月低点。 8月白糖期货 收高2.60美元，或0.63%，报每吨412.90美元， 上周曾跌至去年3月中来最低。 市场消息人士周一表示，阿联酋和沙特在同卡塔尔断交后，已经停止 向该国出口白糖，这是该地区外交危机打击食品贸易的首个迹象。 7月伦敦可可 收低13英镑，或0.84%，报每吨1,541英镑。7月 纽约可可 收挫13美元，或0.65%，报每吨1,988美元。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)