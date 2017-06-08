纽约期市：ICE原糖期货触及一周高位，可可期货回吐涨幅

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四升至一周高位，可可期货回吐稍早升幅，因生产商伺机在技术性带动的升势中对冲。
阿拉比卡咖啡期货小涨。
7月原糖期货收高0.2美分，或1.41%，报每磅14.34美分，结算后升至14.45美分的一周高位。
市场预期全球最大种植国巴西周末天气有利作物生长，带动了空头回补。
交易员称，实货买家仍大致保持观望。
8月白糖期货收高2.10美元，或0.50%，报每吨420.30美元。
7月伦敦可可收高6英镑，或0.39%，报每吨1,536英镑，盘中一度大涨4.6%，之后回吐多数升幅。
7月纽约可可收平，报每吨1,963美元，盘中也一度急升4.6%。
7月阿拉比卡咖啡收升0.6美分，或0.48%，报每磅1.2635美元。
7月罗布斯塔咖啡收高11美元或0.56%，报每吨1,983美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为