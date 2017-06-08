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亚洲 | 2017年 6月 9日 星期五 04:25 BJT

纽约期市：ICE原糖期货触及一周高位，可可期货回吐涨幅

路透纽约/伦敦6月8日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四升至一周高位，可可期货回吐稍早升幅，因生产商伺机在技术性带动的升势中对冲。

阿拉比卡咖啡期货小涨。

7月原糖期货收高0.2美分，或1.41%，报每磅14.34美分，结算后升至14.45美分的一周高位。

市场预期全球最大种植国巴西周末天气有利作物生长，带动了空头回补。

交易员称，实货买家仍大致保持观望。

8月白糖期货收高2.10美元，或0.50%，报每吨420.30美元。

7月伦敦可可收高6英镑，或0.39%，报每吨1,536英镑，盘中一度大涨4.6%，之后回吐多数升幅。

7月纽约可可收平，报每吨1,963美元，盘中也一度急升4.6%。

7月阿拉比卡咖啡收升0.6美分，或0.48%，报每磅1.2635美元。

7月罗布斯塔咖啡收高11美元或0.56%，报每吨1,983美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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