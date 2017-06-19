纽约期市：可可录得四周来的最大单日跌幅，因基金卖出

路透纽约/伦敦6月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一录得近四周来的最大单日跌幅，因在全球供应过剩的背景下，基金卖出。阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡溢价徘徊在约三年半低位。

9月纽约可可收跌94美元，或4.6%，报每吨1,934美元，盘中跌至5月26日以来最低的1,928美元。

9月伦敦可可收跌59英镑，或3.7%，报每吨1,553英镑。

两间市场均录得5月24日以来的最大单日跌幅，在1120 GMT前后，两间市场在一分钟内同步下跌逾2%。

交易员称，在纽约合约100日移动均线附近的止损卖盘令跌势放大。

交易商称，下行走势仍受到投资基金卖盘的驱动，他们持有大量纽约和伦敦可可的净空头头寸。

9月罗布斯塔咖啡收跌17美元，或0.8%，报每吨2,108美元，在上周升至两个月高位2,149后略有回落。

9月阿拉比卡咖啡收高0.65美分，或0.5%，报每磅1.266美元。

阿拉比卡咖啡次月合约较罗布斯塔咖啡溢价略高于每磅30美分，较上周五触及的29.6美分的三年半低位略高。

花旗研究称，这是由于阿拉比卡咖啡库存增加，且市场担心越南的罗布斯塔咖啡供应。

10月原糖期货收高0.04美分，或0.3%，报每磅13.67美分，守在上周五触及的16个月低位13.50美分之上。