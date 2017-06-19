纽约期市：可可录得四周来的最大单日跌幅，因基金卖出

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月19日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一录得近四周来的最大单日跌幅，因在全球供应过剩的背景下，基金卖出。阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡溢价徘徊在约三年半低位。
9月纽约可可收跌94美元，或4.6%，报每吨1,934美元，盘中跌至5月26日以来最低的1,928美元。
9月伦敦可可收跌59英镑，或3.7%，报每吨1,553英镑。
两间市场均录得5月24日以来的最大单日跌幅，在1120 GMT前后，两间市场在一分钟内同步下跌逾2%。
交易员称，在纽约合约100日移动均线附近的止损卖盘令跌势放大。
交易商称，下行走势仍受到投资基金卖盘的驱动，他们持有大量纽约和伦敦可可的净空头头寸。
9月罗布斯塔咖啡收跌17美元，或0.8%，报每吨2,108美元，在上周升至两个月高位2,149后略有回落。
9月阿拉比卡咖啡收高0.65美分，或0.5%，报每磅1.266美元。
阿拉比卡咖啡次月合约较罗布斯塔咖啡溢价略高于每磅30美分，较上周五触及的29.6美分的三年半低位略高。
花旗研究称，这是由于阿拉比卡咖啡库存增加，且市场担心越南的罗布斯塔咖啡供应。
10月原糖期货收高0.04美分，或0.3%，报每磅13.67美分，守在上周五触及的16个月低位13.50美分之上。
8月白糖期货收高3.1美元，或0.8%，报每吨402.60美元。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为