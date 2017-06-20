纽约期市：阿拉比卡咖啡跌至一年低位，罗布斯塔咖啡从两个月高位下滑

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月20日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二跌至一年低位，因在跌穿上周触及的低位后激发了技术性卖盘；罗布斯塔咖啡期货从两个月高位下滑，跌穿200日移动均线切入位。
9月阿拉比卡咖啡期货下跌2美分，或1.6%，收报每磅1.246美元，盘中触及2016年6月以来最低的1.233美元。
“在跌穿近期低位后激发了止损卖盘，一些头寸被结清，”一位交易商称。
从技术角度讲，市场愈发疲弱，此前在2月形成了所谓的死亡交叉，即50日移动均线向下穿过200日移动均线，这是看跌的技术信号。
交易商称，投机客令价格承压，过去三周里，投机客的净空头头寸几乎翻倍。
9月罗布斯塔咖啡期货收跌34美元，或1.6%，报每吨2,074美元，从上周五的两个月高位2,149美元进一步回落。
今日走势令市场结构弱化，9月较11月合约的溢价LRCU7-X7从周一高位29美元最多跌至14美元。
10月原糖期货收高0.15美分，或1.1%，报每磅13.82美分，略高于上周五触及的16个月低位13.50美分。
8月白糖期货收高4.90美元，或1.2%，报每吨407.50美元。
9月纽约可可收跌16美元，或0.83%，报1,918美元，为三周半低位，此前一日急挫4.6%。
9月伦敦可可收高3英镑，或0.2%，报每吨1,556英镑。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为