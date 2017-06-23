纽约期市：阿拉比卡咖啡价格录得一年来的最大单日升幅

中国证券：MSCI未来纳入A股数量及因子比例都有可能进一步提高--CEO
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
原糖期货从16个月低位上涨，可可期货反弹，终结了六连跌走势。
9月阿拉比卡咖啡 收高6.5美分，或5.58%，报每磅1.23美元，从前日跌幅达逾5%的大幅下挫中反弹。
这将阿拉比卡咖啡从周四触及的16个月低位拉升，但仍无法阻止指标合约连续第二周下跌。
根据路透编辑的交易所数据，阿拉比卡咖啡较罗布斯塔咖啡溢价跌至至少2008年以来最低。
ICE-9月罗布斯塔咖啡 收高48美元，或2.36%，报每吨2,078美元，在四日连跌后回升。
但价格仍录得五周来的第一个周度跌幅。
9月纽约可可 收高56美元，或3.07%，报每吨1,879美元，在遭遇2008年以来最大的六日连跌后反弹。
技术信号和美元走软扶助提振期价。
9月伦敦可可 收高33英镑，或2.22%，报每吨1,518英镑。
交易商表示，基本面前景仍利空，指因预期供应过剩。
7月原糖期货收高0.11美分，或0.84%，报每磅13.17美分，盘中触及16个月低位的12.76美分，为2016年2月底以来的最低水平。
8月白糖期货 收高3美元，或0.76%，报每吨395.50美元。(完) (编译 刘静；审校 李军)
路透北京6月25日 - 美国指数供应商--MSCI明晟首席执行官（CEO）Henry Fernandez周日表示，未来MSCI国际指数纳入中国A股的数量以及纳入因子比例都有可能进一步提高。如果沪港通和深港通扩容，MSCI也将作出相应调整；此外，还可能选择纳入195只中盘股。
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