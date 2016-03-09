纽约期市：可可期货触及逾两个月高位，原糖从年内峰值回落

重发-中国金融：比特币中国CEO称公司运行正常，未收到中国央行的正式文件
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
路透纽约/伦敦3月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三攀升至逾两个月最高，因担忧西非中期作物产量可能远低于去年。原糖期价扩大涨幅，触及年内迄今最高水平。
咖啡期货升至数周高位。
可可交易商称，产量前景仍存在很大的不确定性，近期的降雨可能在一定程度上缓解市场忧虑，之前长时间的干热天气令产量前景受损。
5月伦敦可可期货 收涨29英镑，或1.3%，报每吨2,221英镑，盘中触及1月4日以来次月合约最高位2,232英镑。
“今天市场基调非常利多，可能会上探2,300英镑，但市场缺乏新消息，”一位可可交易商称。
交易商表示，当5月纽约可可期货 升穿3,000美元后，触发了一些止损盘，涨势动能进一步积聚。
5月纽约可可期货收涨52美元，或1.8%，报每吨3,022美元，盘中升至为1月6日以来最高的3,037美元。
原糖期货盘初扩大涨幅，触及12月31日以来最高14.94美分，受助于技术性买入信号以及巴西雷亚尔 走强等利多因素。但原糖期价未能触及15美分的关键阻力位，从而拖累价格回落。
5月原糖期货 收跌0.23美分，或1.6%，报每磅14.63美分。5月白糖期货 收挫3.40美元，或0.8%，报每吨422.70美元，盘中触及1月25日以来最高429.20美元。
5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.65美分，或0.5%，报每磅1.2235美元，盘中触及2月5日以来最高1.229美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收涨12美元，或0.9%，报每吨1,420美元。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)
路透上海1月19日 - 中国主要比特币交易平台“比特币中国(BTCC)”的首席执行官李启元(Bobby Lee)周四称，该平台运行正常，且已在上周和竞争对手火币网(Huobi)和币行网(OkCoin)一道停止提供保证金贷款。
(新增2017年中国国家外管局主要统计数据发布时间) 路透上海/北京1月19日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布 中国主要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年1月 1/20 1000 国民经济运行情况新闻发布会 2016年 1/21 0930 季度主要行业增加值初步核算报告 2016年四季度 1/23 -- 海关月度正式数据 2016年12月 1/25 -- 中国外汇市场交易概况数据 2016年12月 1/26 0930 工业经济效益月度报告 2016年12月 --
路透上海1月19日 - 中国银行间市场周四早盘资金面一度仍紧绷，随后则稍有所改善， 但整体紧张大势未改。交易员称，相对于受缴税以及春节取现因素带来的资金缺口，央行公 开市场今日逆回购投放规模仍不及预期，不过随着大行陆续供给增多，流动性较上日略显缓 和。 他们并表示，对于资金来源机构猜测不排除MLF续做可能，但尚未得到证实；春节前资 金面仍多寄望央行出手援救，同时对于节后巨额的逆回购存量到期，流动性亦将面临压力。 “早上紧成狗，逆回购放的太少了，后来都说大行陆续有在出钱，但是并没有感觉特别 松，市场在传MLF询量，不晓得是不是真的有拿到钱，”上海一银行交易员表示，可能只是 大家心态一直谨慎，随着跨节备付资金逐步筹备到位，陆续融出也有可能。 她并介绍称，隔夜价格较上日稍显回落，但是跨年的长期资金价格仍在5%左右高位，大 行融出长期限跨年品种，而大家需求还是多集中在短期，感觉资金供需结构仍旧不太匹配。 央行公开市场今日进行2,500亿元人民币逆回购操作，其中七天期1,000亿元，28天期1, 500亿元。据此计算