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亚洲 | 2016年 3月 10日 星期四 03:08 BJT

纽约期市：可可期货触及逾两个月高位，原糖从年内峰值回落

路透纽约/伦敦3月9日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三攀升至逾两个月最高，因担忧西非中期作物产量可能远低于去年。原糖期价扩大涨幅，触及年内迄今最高水平。

咖啡期货升至数周高位。

可可交易商称，产量前景仍存在很大的不确定性，近期的降雨可能在一定程度上缓解市场忧虑，之前长时间的干热天气令产量前景受损。

5月伦敦可可期货 收涨29英镑，或1.3%，报每吨2,221英镑，盘中触及1月4日以来次月合约最高位2,232英镑。

“今天市场基调非常利多，可能会上探2,300英镑，但市场缺乏新消息，”一位可可交易商称。

交易商表示，当5月纽约可可期货 升穿3,000美元后，触发了一些止损盘，涨势动能进一步积聚。

5月纽约可可期货收涨52美元，或1.8%，报每吨3,022美元，盘中升至为1月6日以来最高的3,037美元。

原糖期货盘初扩大涨幅，触及12月31日以来最高14.94美分，受助于技术性买入信号以及巴西雷亚尔 走强等利多因素。但原糖期价未能触及15美分的关键阻力位，从而拖累价格回落。

5月原糖期货 收跌0.23美分，或1.6%，报每磅14.63美分。5月白糖期货 收挫3.40美元，或0.8%，报每吨422.70美元，盘中触及1月25日以来最高429.20美元。

5月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.65美分，或0.5%，报每磅1.2235美元，盘中触及2月5日以来最高1.229美元。5月罗布斯塔咖啡期货 收涨12美元，或0.9%，报每吨1,420美元。(完)

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(编译 母红; 审校 李军)

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