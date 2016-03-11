纽约期市：期糖受供应前景提振跳涨至两个月高位，阿拉比卡咖啡走高

澳新汇市：澳元与新西兰元从数周高点回落，因叶伦言论带动美元强弹
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
路透纽约/伦敦3月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跳涨3.5%，至逾两个月来最高水平，受供应吃紧的预期和技术性买盘推动，空头回补帮助阿拉比卡咖啡期货升至五周高点。
可可期货在升至逾两个月最高水平后转跌,市场交投清淡，伦敦市场连续第五周周线上涨。
5月原糖期货 收涨0.31美分，或2.1%，报每磅15.13美分，价格涨穿15美分的强劲阻力位后，大量技术性买盘进入市场，帮助推动原糖现货月合约跳涨3.5%，达到自去年12月31日升至每磅15.34美分以来的最高价位。
3月原糖期货在升至盘中高位后遇到技术阻力，比2015年底触及的双顶仅低一个跳动点。
糖和咖啡价格跟随商品市场普涨走势，汤森路透跟踪19种主要商品价格的指数 反弹逾1%，至逾两个月最高。
5月白糖期货 收涨6.60美元，或1.6%，报每吨433.40美元，盘中升至435美元的现货月合约16个月高位。
阿拉比卡咖啡期货也上涨，本周发布的一系列巴西2016/17年产量预估差异较大，从4,970万袋至5,650万袋不等。
5月阿拉比卡咖啡 收涨3.65美分，或3%，报每磅1.258美元，盘中升至1月5日以来的最高1.2625美元。
5月罗布斯塔咖啡 收涨25美元，或1.8%，报每吨1,427美元。
5月伦敦可可 收跌13英镑，或0.6%，报每吨2,225英镑，盘中触及去年12月31日最高的2,252英镑。
5月纽约可可 收盘持平于每吨3,062美元，盘中升至1月5日以来最高的3,077美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
“在特朗普就职临近之际，澳元走势可能要看特朗普是把重点更多放在美元强势还是贸易保护主义方面，”ThinkMarkets资深分析师Matt Simpson表示。
* 200小时均线切入位在121.83，下一阻力位在日线云区转换线122.13，及基准线122.31，上周五高点122.41
0150GMT * 可能还需要一些时间，但美元/日圆现在接近200小时均线 * 该均线切入位现在114.82，即将决定性向上突破？ * 美国公债收益率仍然是关键因素，今日走高，10年期公债目前在2.423%，两年期为1.215% * 115.00前方开始有阻力和卖压，上方有一些停止单 * 日本进口商仍在低接，明天薪酬结算日(Gotobi)会有更多买盘 * 上方亦有选择权相关卖盘，但买盘更大 (完) (编译 张涛；审校 陈宗琦)