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亚洲 | 2016年 3月 12日 星期六 03:28 BJT

纽约期市：期糖受供应前景提振跳涨至两个月高位，阿拉比卡咖啡走高

路透纽约/伦敦3月11日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跳涨3.5%，至逾两个月来最高水平，受供应吃紧的预期和技术性买盘推动，空头回补帮助阿拉比卡咖啡期货升至五周高点。

可可期货在升至逾两个月最高水平后转跌,市场交投清淡，伦敦市场连续第五周周线上涨。

5月原糖期货 收涨0.31美分，或2.1%，报每磅15.13美分，价格涨穿15美分的强劲阻力位后，大量技术性买盘进入市场，帮助推动原糖现货月合约跳涨3.5%，达到自去年12月31日升至每磅15.34美分以来的最高价位。

3月原糖期货在升至盘中高位后遇到技术阻力，比2015年底触及的双顶仅低一个跳动点。

糖和咖啡价格跟随商品市场普涨走势，汤森路透跟踪19种主要商品价格的指数 反弹逾1%，至逾两个月最高。

5月白糖期货 收涨6.60美元，或1.6%，报每吨433.40美元，盘中升至435美元的现货月合约16个月高位。

阿拉比卡咖啡期货也上涨，本周发布的一系列巴西2016/17年产量预估差异较大，从4,970万袋至5,650万袋不等。

5月阿拉比卡咖啡 收涨3.65美分，或3%，报每磅1.258美元，盘中升至1月5日以来的最高1.2625美元。

5月罗布斯塔咖啡 收涨25美元，或1.8%，报每吨1,427美元。

5月伦敦可可 收跌13英镑，或0.6%，报每吨2,225英镑，盘中触及去年12月31日最高的2,252英镑。

5月纽约可可 收盘持平于每吨3,062美元，盘中升至1月5日以来最高的3,077美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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