纽约期市：原糖期货升至23个月高位后回落，可可期货再次跳涨

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约/伦敦5月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二升至23个月高位后因获利回吐下跌，主要种植国巴西预告有降雨可能阻碍收割，及对第二大种植国印度干旱天气的担忧推动了涨势。
可可期货连续第二日大涨，因7月/9月合约价差CCN6-U6受实货价格走高驱动攀升至合约新高，咖啡价格持坚。
美国和伦敦软商品市场长周末后今日恢复交易。
7月原糖 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅17.49美分，盘中升至17.7美分的2014年7月以来最高。
此现货月合约本月上涨8.2 %，在过去九个月中有八个月上涨。
原糖期货稍早上涨，因担心印度的干燥天气将延长，可能预示着2016/17的原糖产量将下降。
8月白糖期货 下跌5.80美元，或1.2%，报每吨479.40美元，盘中升至488.60美元的合约高位。
可可期货延续上周的升势，因纽约7月/9月合约价差CCN6-U6走阔至升水40美元的合约高位。
7月纽约可可 收涨54美元，或1.8%，报每吨3,059美元，在50日移动均线切入位寻获支撑，在200日移动均线切入位遇到阻力，本月为四个月来首次月线下跌。
伦敦7月可可 收涨28英镑，或1.3%，报每吨2,238英镑。
咖啡市场，巴西的作物收割可能遇到灾害天气，刺激了投资者对罗布斯塔咖啡的买兴，引发投机客出脱持有的空头头寸转为持有多头。
7月罗布斯塔咖啡 收涨8美元，或0.5%，报每吨1,648美元。7月阿拉比卡 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.2155美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
MBS:抵押贷款支持证券 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英 文报导全文,请点选
“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。