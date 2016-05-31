纽约期市：原糖期货升至23个月高位后回落，可可期货再次跳涨

路透纽约/伦敦5月31日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二升至23个月高位后因获利回吐下跌，主要种植国巴西预告有降雨可能阻碍收割，及对第二大种植国印度干旱天气的担忧推动了涨势。

可可期货连续第二日大涨，因7月/9月合约价差CCN6-U6受实货价格走高驱动攀升至合约新高，咖啡价格持坚。

美国和伦敦软商品市场长周末后今日恢复交易。

7月原糖 收跌0.03美分，或0.2%，报每磅17.49美分，盘中升至17.7美分的2014年7月以来最高。

此现货月合约本月上涨8.2 %，在过去九个月中有八个月上涨。

原糖期货稍早上涨，因担心印度的干燥天气将延长，可能预示着2016/17的原糖产量将下降。

8月白糖期货 下跌5.80美元，或1.2%，报每吨479.40美元，盘中升至488.60美元的合约高位。

可可期货延续上周的升势，因纽约7月/9月合约价差CCN6-U6走阔至升水40美元的合约高位。

7月纽约可可 收涨54美元，或1.8%，报每吨3,059美元，在50日移动均线切入位寻获支撑，在200日移动均线切入位遇到阻力，本月为四个月来首次月线下跌。

伦敦7月可可 收涨28英镑，或1.3%，报每吨2,238英镑。

咖啡市场，巴西的作物收割可能遇到灾害天气，刺激了投资者对罗布斯塔咖啡的买兴，引发投机客出脱持有的空头头寸转为持有多头。

7月罗布斯塔咖啡 收涨8美元，或0.5%，报每吨1,648美元。7月阿拉比卡 收涨0.25美分，或0.2%，报每磅1.2155美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)