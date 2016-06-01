纽约期市：糖价在巴西发布甘蔗压榨数据后缩小跌幅，可可下跌

路透纽约/伦敦6月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三缩小跌幅，此前发布的数据显示，巴西中南部地区5月上半月的甘蔗压榨数据符合行业预估。可可期货基本持平，7月/9月合约价差大幅缩窄。

咖啡期货持稳，没有理会阿拉比卡咖啡注册库存出现单日大幅下降，及降雨可能阻碍主要生产国巴西的收割进程的预期。

巴西甘蔗行业集团Unica发布的数据显示，5月上半月压榨了3,950万吨甘蔗，基本符合行业预估。数据发布后，原糖跌幅缩小，但仍在平盘之下。

7月原糖 收跌0.08美分，或0.5%，报每磅17.41美分呢。

8月白糖 收跌2.20美元，或0.5%，报每吨481.60美元。

可可期货持稳，纽约市场持于前一交易日触及的三周高位之下，卖压将7月/9月合约价差CCN6-U6压低至溢价13美元，远低于前一交易日触及的合约高位40美元。交易员称，这是由于投机卖盘，此前投机客连续两周减少净多头头寸。

交易所的数据显示，5月未平仓合约减少10.5%，现货月合约从四个月高位下降。

9月纽约可可 收涨1美元，或0.03%，报每吨3,027美元。

7月伦敦可可 收跌1英镑，或0.04%，报每吨2,237英镑。

7月阿拉比卡咖啡期货 收涨0.35美分，或0.3%，报每磅1.219美元。

ICE数据显示，周二阿拉比卡咖啡注册库存减少逾4万袋，至略高于131万袋，出现了极不寻常的大幅减少。

7月罗布斯塔咖啡 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,646美元。(完)

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