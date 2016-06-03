纽约期市：原糖期货升至2013年以来最高，因巴西暴雨阻碍收割和付运

* 降雨阻碍巴西中南部甘蔗压榨
* 现货月原糖期货录得2月来最大周度升幅
* 纽约7月可可期权到期激发期货卖盘-交易员
路透纽约/伦敦6月3日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五连续第二个交易日上涨，升至逾两年半最高，因全球最大生产国巴西主要地区的暴雨阻碍了收割，并导致港口付运延迟。
可可期货下跌，因纽约7月期权到期激发了卖盘。阿拉比卡咖啡价格也上涨，7月/9月合约套利交易活跃，在涨穿200日移动均线切入位后涨幅扩大。
美元指数 急挫1.5%，帮助支撑商品价格。
指标7月原糖 收涨0.67美分，或3.7%，报每磅18.75美分，略低于盘中触及的2013年10月以来最高18.79美分。该现货月合约本周上涨7%，为2月底以来的最大周度涨幅。
由于供应趋紧，预计全球将出现供应短缺，原糖期价从2月的低位已经上涨50%。
8月白糖期货 收涨12.50美元，或2.5%，报每吨507.30美元，盘中触及508.40美元的合约高位。
可可期货下跌，交易员称，因纽约7月可可期权在今日收盘时到期。市场中有大量执行价在3,100美元的可可买权，导致如果相同月份的期货合约的结算价与期权执行价相同时，“套牢”风险增加，引发了期货合约的大量卖盘。
9月纽约可可 收跌12美元，或0.4%，报每吨3,030美元，9月伦敦可可 收跌4英镑，或0.2%，报每吨2,226英镑。
7月/9月合约CCN6-U6LCCN6-U6价差缩窄至两周前的水平，因最近空头回补带动的升势大幅提高了现货月合约的升水。
7月阿拉比卡咖啡 收涨4.1美分，或3.3%，报每磅1.271美元，为该现货月合约自3月17日以来的最大单日涨幅。
7月罗布斯塔咖啡 收涨9美元，或0.6%，报每吨1,641美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)