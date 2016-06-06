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亚洲 | 2016年 6月 7日 星期二 02:34 BJT

纽约期市：原糖升至两年半高位，阿拉比卡咖啡因巴西降雨阻碍收割急升

路透纽约/伦敦6月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日反弹，至2013年以来最高，阿拉比卡咖啡也急升，均受助于主要种植国巴西的降雨阻碍了收割及技术性买入信号。

　可可期货也上涨，交易员称，受基金的普遍买盘驱动。

汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 最高升1.7%，至七个月高位。

现货月7月原糖合约 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅18.78美分，盘中升至2013年10月以来最高的19.42美分。

7月/9月合约溢价一度达到合约最高的0.14美分，后回落至小幅贴水。

8月白糖期货 收涨0.4美元，或0.1%，报每吨507.70美元， 盘中触及合约高位519.50美元。

阿拉比卡咖啡期货在200日移动均线切入位以上扩大涨幅，交易员称，因巴西降雨阻碍收割。

7月阿拉比卡咖啡 收涨4.6美分，或3.6%，报每磅1.317美元，7月罗布斯塔咖啡 收涨24美元，或1.5%，报每吨1,665美元。

9月纽约可可 收高23美元，或0.8%，报每吨3,053美元，9月伦敦可可 收高22英镑，或1%，报每吨2,248英镑。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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