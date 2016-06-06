纽约期市：原糖升至两年半高位，阿拉比卡咖啡因巴西降雨阻碍收割急升

《汇市简讯》美元/日圆持稳在113，此前涨至113.09
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
路透纽约/伦敦6月6日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周一连续第三日反弹，至2013年以来最高，阿拉比卡咖啡也急升，均受助于主要种植国巴西的降雨阻碍了收割及技术性买入信号。
可可期货也上涨，交易员称，受基金的普遍买盘驱动。
汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 最高升1.7%，至七个月高位。
现货月7月原糖合约 收涨0.03美分，或0.2%，报每磅18.78美分，盘中升至2013年10月以来最高的19.42美分。
7月/9月合约溢价一度达到合约最高的0.14美分，后回落至小幅贴水。
8月白糖期货 收涨0.4美元，或0.1%，报每吨507.70美元， 盘中触及合约高位519.50美元。
阿拉比卡咖啡期货在200日移动均线切入位以上扩大涨幅，交易员称，因巴西降雨阻碍收割。
7月阿拉比卡咖啡 收涨4.6美分，或3.6%，报每磅1.317美元，7月罗布斯塔咖啡 收涨24美元，或1.5%，报每吨1,665美元。
9月纽约可可 收高23美元，或0.8%，报每吨3,053美元，9月伦敦可可 收高22英镑，或1%，报每吨2,248英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
0158GMT * 美元/日圆从早盘低点112.57涨至113.09，日本进口商买进 * 接近低点时亦发现有选择权交易者买进，传言称选择权障碍可能在112.50 * 从113.00开始重现卖兴，113.35上方更多 * 图表阻力位在113.42，此为小时图一目均衡基准线 * 112.50下方及113.50上方有停止单 (完) (编译 张涛；审校 张若琪)
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 16,650亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/19 7 2.25% 100 2017/1/19 28 2.55% 500 2017/1/20
英国首相特雷莎梅周二称，英国脱欧时，将退出欧盟单一市场。这一斩钉截铁的讲话，彻底浇灭了英国为留在世界最大贸易区域，将寻求达成妥协性协议的臆测。