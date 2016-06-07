纽约期市：原糖重回每磅19美分价位，因巴西天气忧虑

路透纽约/伦敦6月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周二逆转了大幅小跌走势，在震荡交投中回升至每磅19美分，因主要种植国巴西部分地区降雨阻碍了收割，及预告气温将会下降。

咖啡和纽约可可价格也走高，软商品市场加入了今日商品市场普遍上涨的行列，汤森路透跟踪19种核心商品的CoreCommodity指数 连续第10日上涨，升至七个月高位。

原糖期货盘初大幅下挫，但在美国交易员入场后反弹。前一交易日原糖收盘价远低于盘中触及的两年半高位。

现货月7月原糖期货 收涨0.22美分，或1.2%，报每磅19美分，交易区间为18.26-19.14美分。

原糖基本跟随巴西货币雷亚尔 走势而动， 雷亚尔兑美元最初走弱后反弹。

8月白糖期货 收高6.20美元，或1.2%，报每吨513.90美元。

阿拉比卡咖啡期货连续第五日上涨，触及三周高位，在200日移动均线之上扩大涨幅，受助于巴西降雨阻碍收割。

7月阿拉比卡咖啡 收高0.5美分，或0.4%，报每磅1.322美元。7月罗布斯塔咖啡 收涨24美元，或1.4%，报每吨1,689美元。

纽约可可一度升穿200日移动均线，为四周来首次，受助于英镑 走坚，但英镑上涨却压制了伦敦可可价格。

9月纽约可可 收高20美元，或0.7%，报每吨3,073美元。9月伦敦可可 收跌4英镑，或0.2%，报每吨2,244英镑。

交易员关注主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的可可豆质量问题，出口商拒绝了约一半运抵港口的可可豆。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)