纽约期市：巴西霜冻预报推升阿拉比卡咖啡期货至一年高位，期糖急升

路透纽约/伦敦6月8日 - 阿拉比卡咖啡期货周三跳升逾5%，至一年高位，之前天气服务机构Somar预报称，巴西部分地区可能出现霜冻。另外，对巴西很多地方天气的担忧推动原糖期货升至2013年10月以来最高。
可可期货涨跌互现，纽约市场延续升势，触及一个月高位，受助于英镑 稍早走强。
交易商称，对主要种植国巴西天气的忧虑引发投机性买盘涌入阿拉比卡咖啡和期糖市场，导致价格升至技术性超买区域。巴西雷亚 走强也提供支撑。
7月阿拉比卡咖啡期货 收涨7.45美分，或5.6%，报每磅1.3965美元，为2015年5月以来最高，且录得去年11月以来最大单日涨幅。
巴西气象服务机构Somar预报称，巴西南部咖啡豆和甘蔗种植区的部分地区出现霜冻的几率增加，该机构还表示，到周五，就能更明确地预测气温将下降至多低水平。
MDA Information Services的高级农业气象学家Donald Keeney也预计，巴西巴拉那州东南部将出现霜冻。
7月罗布斯塔咖啡期货 收高8美元，或0.5%，报每吨1,697美元，盘中触及近10个月最高1,709美元。
7月原糖期货 收涨0.61美分，或3.2%，报每磅19.61美分，盘中急升至2013年10月以来最高19.76美分。8月白糖期货 上扬13.80美元，或2.7%，收报每吨527.70美元，盘中触及合约高位529.70美元。
9月纽约可可期货 收高19美元，或0.6%，报每吨3,092美元。9月伦敦可可期货 收跌2英镑，或0.15%，报每吨2,242英镑。(完)
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(编译 母红; 审校 李军)