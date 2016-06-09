纽约期市：阿拉比卡咖啡从13个月高位急挫，原糖触及2013年以来最高

路透纽约/伦敦6月9日 - 阿拉比卡咖啡期货周四从13个月高位下跌逾11美分，盘初受助于主要种植国巴西部分地区将出现霜冻天气的预报而走高，后因获利回吐和期权相关卖盘而下跌。

原糖价格升至逾两年半最高，因投机性买盘；可可期货也小幅走高。

7月阿拉比卡咖啡 收跌5.7美分，或4.1%，报每磅1.3395美元，盘中高见1.45美元，为2015年4月以来最高。

7月阿拉比卡咖啡期权将于周五到期。

阿拉比卡咖啡今日交易震荡。周三交易量创纪录，因天气服务机构Somar预报称，巴西部分地区可能出现霜冻。根据交易所数据，当天有112,865口期货和31,589份期权合约易手。

7月罗布斯塔咖啡 收跌12美元，或0.7%，报每吨1,685美元，盘中触及近10个月最高的1,718美元。

原糖期货也受助于霜冻的消息走高，尽管Somar预告的霜冻地区没有包括主要甘蔗种植带。

现货月7月原糖期货 收高0.13美分，或0.7%，报每磅19.74美分，盘中升至2013年10月以来最高的19.92美分。

8月白糖期货 收高1美元，或0.2%，报每吨528.70美元，盘中触及532.40美元的合约高位。

9月纽约可可期货 收高2美元，或0.1%，报每吨3,094美元， 9月伦敦可可期货 收高5英镑，或0.2%，报每吨2,247英镑。(完)

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