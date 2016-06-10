纽约期市：阿拉比卡咖啡受7月选择权到期支撑走坚，期糖下滑

路透纽约/伦敦6月10日 - 阿拉比卡咖啡期货周五上涨，但仍远低于昨日触及的13个月高位，因交易商谨慎关注主要种植国巴西部分地区将出现霜冻天气的预报，以及7月选择权到期。

原糖期货下滑，但在略低于周四高位的水准徘徊，周四原糖触及2013年来最高。原糖连升第五周，此前降雨推迟巴西收割和出运。

可可期货上涨，因套利买盘提振纽约7月/9月合约溢价至每吨40美元，追平上月触及的合约高位。

7月阿拉比卡咖啡 收高3美分，或2.2%，报每磅1.3695美元，远低于周四触及的13个月高位1.45美元。

本周现货月阿拉比卡咖啡期货大涨7.7%，为11月来最强周度表现。

交易商表示，霜冻的风险已经大致被市场消化。今日收盘7月选择权到期扶助支撑期价。

7月罗布斯塔咖啡 收跌42美元，或2.5%，报每吨1,643美元。

现货月7月原糖期货 收低0.04美分，或0.2%，报每磅19.7美分，略低于周四触及的2013年10月以来最高的19.92美分。

8月白糖期货 收高0.3美元，或0.06%，报每吨529美元。

9月纽约可可期货 收高5美元，或0.2%，报每吨3,099美元，9月伦敦可可期货 收高16英镑，或0.7%，报每吨2,263英镑。(完)

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