纽约期市：阿拉比卡咖啡在震荡交易中走坚，因巴西天气变暖

路透纽约/伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一在震荡交投中走高，受看多期权押注和美元下挫提振，但受制于报告称，巴西大部分咖啡豆种植区的天气状况对作物生长有利。

原糖期货自上周触及两年半高位后进一步下跌，因交易员关注收割条件改善，因预报称主要种植国巴西的甘蔗种植区天气干燥。可可期货升至五周高位，受助于英镑 在英国可能脱离欧盟的忧虑拖累下大幅波动。

阿拉比卡咖啡期货走坚，但仍远低于上周四触及的13个月高位，当时天气预报称巴西部分地区有霜冻天气，引发了买盘。

巴西天气预报机构Somar称，尽管巴西南米纳斯州和巴拉那州的咖啡种植区可能会出现霜冻，但范围有限。此后价格转升。

9月阿拉比卡咖啡 收涨0.45美分，或0.3%，报每磅1.393美元。交易员称，价格最初上扬，受助于逾500份本周五到期的7月价外期权行权引发的买盘。

7月罗布斯塔咖啡 收高6美元，或0.4%，报每吨1,649美元，受助于巴西干旱天气导致作物状况极差。

原糖期货下挫。7月原糖期货 收跌0.16美分，或0.8%，报每磅19.54美分。8月白糖期货 收跌1.50美元，或0.3%，报每吨527.50美元。

纽约可可期货转升，伦敦市场脱离高位，因英镑在大幅波动中缩小跌幅。

9月伦敦可可 收高21英镑，或0.9%，报每吨2,284英镑，9月纽约可可 收高10美元，或0.3%，报每吨3,109美元。(完)

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