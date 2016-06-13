纽约期市：阿拉比卡咖啡在震荡交易中走坚，因巴西天气变暖

马来西亚期市：棕榈油期货因供应吃紧上涨逾1%，尾随豆油走高
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
路透纽约/伦敦6月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一在震荡交投中走高，受看多期权押注和美元下挫提振，但受制于报告称，巴西大部分咖啡豆种植区的天气状况对作物生长有利。
原糖期货自上周触及两年半高位后进一步下跌，因交易员关注收割条件改善，因预报称主要种植国巴西的甘蔗种植区天气干燥。可可期货升至五周高位，受助于英镑 在英国可能脱离欧盟的忧虑拖累下大幅波动。
阿拉比卡咖啡期货走坚，但仍远低于上周四触及的13个月高位，当时天气预报称巴西部分地区有霜冻天气，引发了买盘。
巴西天气预报机构Somar称，尽管巴西南米纳斯州和巴拉那州的咖啡种植区可能会出现霜冻，但范围有限。此后价格转升。
9月阿拉比卡咖啡 收涨0.45美分，或0.3%，报每磅1.393美元。交易员称，价格最初上扬，受助于逾500份本周五到期的7月价外期权行权引发的买盘。
7月罗布斯塔咖啡 收高6美元，或0.4%，报每吨1,649美元，受助于巴西干旱天气导致作物状况极差。
原糖期货下挫。7月原糖期货 收跌0.16美分，或0.8%，报每磅19.54美分。8月白糖期货 收跌1.50美元，或0.3%，报每吨527.50美元。
纽约可可期货转升，伦敦市场脱离高位，因英镑在大幅波动中缩小跌幅。
9月伦敦可可 收高21英镑，或0.9%，报每吨2,284英镑，9月纽约可可 收高10美元，或0.3%，报每吨3,109美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
马来西亚棕榈油总署(MPOB)在吉隆坡一场会议上表示，棕榈油今年产出可能增加12%至1,940万吨，2016年产出为1,740万吨。
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