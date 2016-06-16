纽约期市：可可遭大规模技术性抛售急跌，英国脱欧疑虑也重压市场

路透纽约/伦敦6月16日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周四急挫，美国可可价格骤降6%，因自动卖盘指令激发了大规模抛售，对英国在欧盟未来的担忧促使投资者转向风险较小的市场。

原糖期货基本持平，此前在巴西一关键数据发布前升至逾两年半最高，但随后大幅下挫，因商品市场普跌。阿拉比卡咖啡价格也持平，此前在平盘上下波动。

1400GMT前后三分钟内，伦敦可可和纽约可可市场暴跌，纽约可可价格最多跌6%，后快速离开低位。

交易员称，技术性卖盘信号激发了抛售，此前美国合约跌穿位于3,077美元的200日移动均线切入位，伦敦合约触及2,302英镑的六周高位，激发了生产商和期权相关卖盘。

收盘前价格收复部分失地，但即使作为波动最大的商品市场之一，今日可可市场走势震荡，反映出在英国下周公投之前市场谨慎情绪增强。英镑 跌至两个半月低位。

纽约9月可可 收跌90美元，或2.9%，报每吨3,026美元，为四个半月以来最大单日跌幅，盘中最多下跌6%至2,927美元。

伦敦9月可可 收跌28英镑，或1.2%，报每吨2,269英镑，盘中最多跌4.2%至2,198英镑。伦敦可可通常受英镑走低支撑。

原糖期货从两年半高位下跌，此前巴西甘蔗数据符合分析师预估，数据显示5月下半月降雨阻碍了压榨。

7月原糖 收跌0.08美分，或0.4%，报每磅19.68美分，盘中触及2013年10月以来最高的20.15美分。该现货月合约后下跌0.86美分，至19.29美分，因商品市场急挫。

8月白糖期货 收跌2.80美元，或0.5%，报每吨532.20美元，在触及合约高位543.60后抹去了涨幅。

9月罗布斯塔咖啡 收涨2美元，或0.1%，报每吨1,648美元。

9月阿拉比卡咖啡 收高1.35美分，或1%，报每磅1.4145美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG>