纽约期市：原糖和咖啡上涨，因担心巴西降雨

美国个股：穆迪向美国当局支付8.64亿美元，和解次贷危机前评级问题
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡周五走坚，因担忧主要种植国巴西的降雨将阻碍收割，纽约可可价格受英镑走强提振上涨。
软商品市场表现与其它商品市场走势走势基本一致。汤森路透跟踪19种核心商品指数 升1.5%，从前一交易日触及的两周低位反弹。
原糖期货尾盘缩小涨幅，此前上探前一交易日触及的每磅20.15美分的两年半高位失败。
7月原糖期货 收高0.08美分，或0.4%，报每磅19.76美分。本周为连续第六周周线上涨，此前降雨令巴西甘蔗的收割和付运放缓。
交易员称，预计巴西中南部地区6月损失的甘蔗压榨天数比5月多，这提振了价格。
8月白糖 收涨3.8美元，或0.7%，报每吨536美元。
阿拉比卡咖啡期货也上涨，受助于对巴西降雨可能影响咖啡豆质量的担忧，目前，农户正在收割咖啡豆。
9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.4美分，或1%，报每磅1.4285美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收高26美元，或1.6%，报每吨1,674美元。
纽约可可期货上涨，跟随英镑兑美元上涨 走势，英镑上涨令以英镑计价的伦敦市场受压。
9月纽约可可 收高40美元，或1.3%，报每吨3,066美元，但四周来首次周线下跌。伦敦9月可可 收跌1英镑，或0.04%，报每吨2,268英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 美国司法部周五称，穆迪(Moody's) 已经同意支付近8.64亿美元，针对2008年金融危机前，穆迪对高风险抵押证券给予的评级争议，与美国联邦和州政府达成和解。
路透罗马1月15日 - 加拿大信评机构DBRS周五调降意大利主权信用评等，由A(低)降至BBB(高)，这可能导致已陷入困境的意大利银行业者面临更高的融资成本。
路透1月13日 - 最近一周投机客减持美元净多仓，因两个月前特朗普 当选美国总统引发的涨势令美元多仓建仓过度，投资者进行回调。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月10 日当周，美元净多仓降至249.5亿美元，前周为254.3亿美元。 本周美元走势为11月以来最差，因特朗普当选美国总统在市场上带来 的积极影响在消退。特朗普周三在当选后的首次记者会上并未对扩大基础 设施支出及减税的财政刺激计划提供细节。这令股市和美元多头失望。下 周特朗普将就职。 美元因此受挫，不过市场人士称，这波跌势是暂时的。 “我们预计美元强势会恢复，下周可能是关键时刻，”丹麦盛宝银行 (Saxo Bank)首席外汇策略师John Hardy称。 “特朗普周五就职之日逐渐临近，...随着特朗普推进的积极刺激计 划，我们仍然预计美联储可能再次升息。这将推动美国利率上升。” 欧元净空仓降至65,823口，为6月末以来最低水平。不过欧元的前景 仍不及美元乐观。 欧洲央行仍