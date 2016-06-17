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市场报道 | 2016年 6月 18日 星期六 02:53 BJT

纽约期市：原糖和咖啡上涨，因担心巴西降雨

路透纽约/伦敦6月17日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡周五走坚，因担忧主要种植国巴西的降雨将阻碍收割，纽约可可价格受英镑走强提振上涨。

软商品市场表现与其它商品市场走势走势基本一致。汤森路透跟踪19种核心商品指数 升1.5%，从前一交易日触及的两周低位反弹。

原糖期货尾盘缩小涨幅，此前上探前一交易日触及的每磅20.15美分的两年半高位失败。

7月原糖期货 收高0.08美分，或0.4%，报每磅19.76美分。本周为连续第六周周线上涨，此前降雨令巴西甘蔗的收割和付运放缓。

交易员称，预计巴西中南部地区6月损失的甘蔗压榨天数比5月多，这提振了价格。

8月白糖 收涨3.8美元，或0.7%，报每吨536美元。

阿拉比卡咖啡期货也上涨，受助于对巴西降雨可能影响咖啡豆质量的担忧，目前，农户正在收割咖啡豆。

9月阿拉比卡咖啡期货 收高1.4美分，或1%，报每磅1.4285美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收高26美元，或1.6%，报每吨1,674美元。

纽约可可期货上涨，跟随英镑兑美元上涨 走势，英镑上涨令以英镑计价的伦敦市场受压。

9月纽约可可 收高40美元，或1.3%，报每吨3,066美元，但四周来首次周线下跌。伦敦9月可可 收跌1英镑，或0.04%，报每吨2,268英镑。(完)

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日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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