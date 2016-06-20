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市场报道 | 2016年 6月 21日 星期二 02:33 BJT

纽约期市：伦敦可可因英镑走强下跌，原糖价格下挫

路透纽约/伦敦6月20日 - 伦敦可可期货周一下跌，尽管主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)产量下降导致供应收紧，因英镑兑美元急升，但英镑上涨提振纽约可可价格上扬。

原糖期货下跌，因世界主要生产国巴西天气愈加干燥有利改善甘蔗压榨状况。阿拉比卡咖啡期货也下跌。

伦敦9月可可 收跌21英镑，或0.9%，报每吨2,247英镑，英镑 兑美元升至三周高位，将录得近七年来最大单日涨幅，因对英国可能在周四公投中脱离欧盟的担忧减弱。

纽约9月可可 收高57美元，或1.9%，报每吨3,123美元。以美元计价的纽约市场得益于英镑走强。

原糖期货离开上周触及的合约高位。

10月原糖期货 收跌0.14美分，或0.7%，报每磅19.76美分，从上周触及的合约高位20.22美分回落。

8月白糖 收高0.40美元，或0.07%，报每吨536.40美元。

阿拉比卡咖啡期货下跌，因巴西干旱天气减少了因最近降雨导致的对作物质量的担忧。

9月阿拉比卡咖啡 收跌1.55美分，或1.1%，报每磅1.413美元。

9月罗布斯塔咖啡 收高19美元，或1.1%，报每吨1,693美元。(完)

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(编译 刘静；审校 母红)

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