纽约期市：咖啡和糖价因美元在英国公投前走强而下跌，可可涨跌不一

美国各类经济指标总览--2017/1/16
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
路透纽约/伦敦6月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周二下滑，受压于美元走强和商品市场的普遍下跌，现货月白糖期货较10月合约升水来到三个月高位。
可可期货涨跌不一，此前英镑 兑美元从五个半月高位下滑，英国周四将就是否脱离欧盟进行公投。
汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity指数 下跌逾1%，此前两日上涨，因猜测英国将留在欧盟。
原糖期货也下跌，因技术性卖盘驱动，且主要种植国巴西的港口堵塞情况得到缓解，原糖期货进一步离开上周触及的合约高位。
10月原糖合约 收跌0.42美分，或2.1%，报每磅19.34美分。
8月白糖期货 收跌5.2美元，或1%，报每吨531.2美元。
现货月合约LSUQ6-V6跌幅没有10月合约大，所以8月合约升水急升至每吨6美元，为3月中以来最高。
阿拉比卡咖啡期货下跌，因霜冻对咖啡树带来影响的风险减弱。
9月阿拉比卡咖啡 收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.4095美元。
9月罗布斯塔咖啡 收盘上涨，升22美元，或1.3%，报每吨1,715美元。
可可期货持坚。
伦敦9月可可 收高6英镑，或0.3%，报每吨2,253英镑，在英镑转为下跌后，伦敦9月可可转升。
纽约9月可可 收高23美元，或0.7%，报每吨3,146美元，受助于英镑稍早走强。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(%) 较上年同期(% ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第三季 +0.3 r +0.3 r +1.7 r 英国 第三季 +0.6 f +0.5 r +2.2 f 德国 第三季 +0.2 r-@ +0.4 r-@ +1.5 r-@ 法国 第三季 +0.2 f -0.1 r -- 意大利 第三季 0.3 f
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