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市场报道 | 2016年 6月 22日 星期三 02:33 BJT

纽约期市：咖啡和糖价因美元在英国公投前走强而下跌，可可涨跌不一

路透纽约/伦敦6月21日 - 洲际交易所(ICE)原糖和阿拉比卡咖啡期货周二下滑，受压于美元走强和商品市场的普遍下跌，现货月白糖期货较10月合约升水来到三个月高位。

可可期货涨跌不一，此前英镑 兑美元从五个半月高位下滑，英国周四将就是否脱离欧盟进行公投。

汤森路透跟踪19种核心商品CoreCommodity指数 下跌逾1%，此前两日上涨，因猜测英国将留在欧盟。

原糖期货也下跌，因技术性卖盘驱动，且主要种植国巴西的港口堵塞情况得到缓解，原糖期货进一步离开上周触及的合约高位。

10月原糖合约 收跌0.42美分，或2.1%，报每磅19.34美分。

8月白糖期货 收跌5.2美元，或1%，报每吨531.2美元。

现货月合约LSUQ6-V6跌幅没有10月合约大，所以8月合约升水急升至每吨6美元，为3月中以来最高。

阿拉比卡咖啡期货下跌，因霜冻对咖啡树带来影响的风险减弱。

9月阿拉比卡咖啡 收跌0.35美分，或0.3%，报每磅1.4095美元。

9月罗布斯塔咖啡 收盘上涨，升22美元，或1.3%，报每吨1,715美元。

可可期货持坚。

伦敦9月可可 收高6英镑，或0.3%，报每吨2,253英镑，在英镑转为下跌后，伦敦9月可可转升。

纽约9月可可 收高23美元，或0.7%，报每吨3,146美元，受助于英镑稍早走强。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)

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