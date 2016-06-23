纽约期市：英镑走强带动阿拉比卡咖啡持坚，但重压伦敦可可

标题新闻：墨西哥财长称特朗普本周宣誓就任美国总统后，美元兑披索可能走软
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路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四持坚，受助于美元下跌和技术信号增强，英镑上涨令伦敦可可承压。
原糖期货在尾盘的买盘带动下转升，今日大部分时间下跌，受压于作物收割天气状况改善，以及巴西中南部港口堵塞情况得到缓解。
阿拉比卡咖啡的上行受限，因主要种植国巴西丰产，该国正在进行收割。
9月阿拉比卡咖啡期货 收高3.2美分，或2.3%，报每磅1.429美元。市场技术面改善，因上周50日移动均线向上穿过200日移动均线后，形成了看多技术形态“黄金交叉”。
对巴西罗布斯塔咖啡收成疲弱的担心支撑市场，但主要种植国越南的供应充裕阻止价格出现大幅上涨。
在可可市场，英镑走强重压以英镑计价的伦敦可可，因其相比以其它货币计价的可可期货吸引力降低，但英镑走强扶助以美元计价的纽约可可走高。
伦敦9月可可 收高1英镑，或0.04%，报每吨2,265英镑，盘中低见2,241英镑。纽约9月可可 收高28美元，或0.9%，报每吨3,184美元。
原糖期货市场关注焦点是7月合约 将于6月30日到期，交易商预计交割量不大。
10月原糖期货 收高0.02美分，或0.1%，报每磅19.19美分，盘中最多下跌2.1%至18.76美分。8月白糖期货 收高3美元，或0.6%，报每吨533.70美元。8月/10月价差LSUQ6-V6小幅缩窄，此前触及五个月来最大升水6.60美元。
现货白糖较原糖LSU-SB1=R溢价升至四个半月高位。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
当前值 前次值 失业率(%) 4.7 (12月) 4.6 (11月) 非农业就业岗位(万) 增加15.6 (12月) 增加20.4 (11月修正值) 平均时薪(%) +0.4 (12月) -0.1 (11月修正值) 消费者物价指数(CPI)(%) +0.2 (11月) +0.4 (10月) 不包括食品和能源核心CPI(%) +0.2 (11月) +0.1 (10月) 实质所得(%) -0.3 (11月)