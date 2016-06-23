纽约期市：英镑走强带动阿拉比卡咖啡持坚，但重压伦敦可可

路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡周四持坚，受助于美元下跌和技术信号增强，英镑上涨令伦敦可可承压。

原糖期货在尾盘的买盘带动下转升，今日大部分时间下跌，受压于作物收割天气状况改善，以及巴西中南部港口堵塞情况得到缓解。

阿拉比卡咖啡的上行受限，因主要种植国巴西丰产，该国正在进行收割。

9月阿拉比卡咖啡期货 收高3.2美分，或2.3%，报每磅1.429美元。市场技术面改善，因上周50日移动均线向上穿过200日移动均线后，形成了看多技术形态“黄金交叉”。

对巴西罗布斯塔咖啡收成疲弱的担心支撑市场，但主要种植国越南的供应充裕阻止价格出现大幅上涨。

在可可市场，英镑走强重压以英镑计价的伦敦可可，因其相比以其它货币计价的可可期货吸引力降低，但英镑走强扶助以美元计价的纽约可可走高。

伦敦9月可可 收高1英镑，或0.04%，报每吨2,265英镑，盘中低见2,241英镑。纽约9月可可 收高28美元，或0.9%，报每吨3,184美元。

原糖期货市场关注焦点是7月合约 将于6月30日到期，交易商预计交割量不大。

10月原糖期货 收高0.02美分，或0.1%，报每磅19.19美分，盘中最多下跌2.1%至18.76美分。8月白糖期货 收高3美元，或0.6%，报每吨533.70美元。8月/10月价差LSUQ6-V6小幅缩窄，此前触及五个月来最大升水6.60美元。

现货白糖较原糖LSU-SB1=R溢价升至四个半月高位。(完)

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