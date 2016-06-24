纽约期市：伦敦可可因英镑急跌攀升至五年高位，咖啡期货走低

路透纽约/伦敦6月24日 - 英镑计价的伦敦可可期货周五跳升至2011年高位，而美元计价的美国可可期货录得逾五年来最大日跌幅，因在英国公投决定退欧后，英镑急跌至31年低位。

原糖和阿拉比卡咖啡期货走低，受累于美元 走强、其它商品市场走低和政治经济的不确定性。

英镑盘中重挫11%，触及31年低位，并录得有史以来最大单日跌幅，之前，英国民众在公投中支持退欧，震惊全球市场。

“所有人都没有预料到结果会这样，”一位美国交易员称。

英镑骤降支撑伦敦可可期货，使其对持有非英镑的投资者更有吸引力。纽约可可急跌，这两个市场此消彼长。

另一位高级欧洲交易员称，“今日的走势完全是人气使然，与基本面无关。人们在汇率对两间市场价差的影响和市场人气对价差的影响这两个因素之间纠结。”

伦敦9月可可期货 急升2.7%，或60英镑，收报每吨2,325英镑，盘中触及2011年3月以来最高价2,333英镑。

纽约9月可可期货 重挫161美元，或5.1%，收报每吨3,023美元，创2011年3月来最大日跌幅。

在尾盘交易中，纽约合约较伦敦合约每吨贴水约175美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌5.75美分，或4%，报每磅1.3715美元，四周来首次周线收跌。

9月罗布斯塔咖啡期货 收挫49美元，或2.9%，报每吨1,669美元。

10月原糖期货 收盘回落0.03美分，或0.2%，报每磅19.16美分，盘中一度劲挫3.4%，至18.53美分。该合约本周下跌3.7%，为4月初以来最大周跌幅。

8月白糖期货 收挫1.80美元，或0.3%，报每吨531.90美元。(完)

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