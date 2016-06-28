纽约期市：阿拉比卡咖啡和期糖上涨，因巴西雷亚尔反弹

路透纽约/伦敦6月28日 - 洲际交易所(ICE)周二阿拉比卡咖啡期货急升4%，原糖触及2012年高位，因主要种植国巴西货币雷亚尔反弹至11个月高位，商品市场普遍存在买兴。
可可价格基本持平，因英镑 从周一触及的31年低位小幅反弹，英镑在英国决定脱欧后暴跌。
9月阿拉比卡咖啡 收高4.55美分，或3.3%，报每磅1.406美元，盘中急升4%至1.4155美元。
巴西雷亚尔兑美元 升至2015年7月以来最高，与其它拉美货币走势一致，因投资者低吸廉价资产。
雷亚尔走高使得巴西生产商不愿卖出咖啡和糖。
9月罗布斯塔 收高37美元，或2.22%，报每吨1,701美元，受助于越南罗布斯塔咖啡出口可能放缓的预期。
Agrimoney农业商品分析师Shweta Upadhyaya谈到对巴西阿拉比卡咖啡豆质量的担忧时说，因5月巴西出现强降雨，可能导致出口市场上高质量咖啡豆供应收紧。
10月原糖期货 收高0.3美分，或1.5%，报每磅19.94美分。
7月/10月合约价差SBN6-V6持平于约贴水0.13美分，7月合约 将于周四到期。
8月白糖期货 收高6.50美元，或1.2%，报每吨548.10美元，盘中触及553.10美元的合约高位。
伦敦9月可可期货 收高3英镑，或0.1%，报每吨2,364英镑，盘中追平周一峰值2,374英镑，此为2011年3月以来最高。
纽约9月可可 收高20美元，或0.7%，报每吨3,006美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)