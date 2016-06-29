纽约期市：原糖急升6%至2012年高位，阿拉比卡咖啡升至三周高位

路透纽约/伦敦6月29日 - 原糖期货周三急升逾6%，至逾三年半最高，因临近第二季末有大量基金和技术性买盘，及主要种植国巴西货币反弹至11个月高位。

阿拉比卡咖啡期货也续升，来到三周高位，加入商品市场的普遍反弹行列，因美元 连续第二日下跌，围绕英国脱离欧盟的忧虑减弱使得风险意愿重返市场。

纽约可可期货随着英镑 走坚而上涨，英镑延续在周一触及31年低位后的反弹势头，但伦敦市场因此承压。

10月原糖期货 收高1.07美分，或5.4%，报每磅21.01美分，为4月中以来最大单日涨幅。盘中急升6.3%至21.2美分，为次月合约2012年10月以来最高价。

该合约第二季有望上涨36%，本季迄今涨幅为2010年底以来最大。

交易员称，预计数据将显示，巴西主要甘蔗种植区的甘蔗压榨下降也给糖市场带来提振。

尽管糖价急升，7月/10月价差SBN6-V6仅小幅走阔至贴水约0.19美分。7月合约 将于本周四到期。

交易商称预计交割量较大，可能超过100万吨，多数为巴西生产的糖。

8月白糖期货 收高20.10美元，或3.7%，报每吨568.20美元，盘中急升至572.70美元的合约高位。

阿拉比卡咖啡期货加入商品市场普涨行列，因担心巴西作物质量问题。

9月阿拉比卡咖啡 收高3.85美分，或2.7%，报每磅1.4445美元，为6月9日以来最高。

9月罗布斯塔咖啡 收高21美元，或1.23%，报每吨1,722美元，因预期越南罗布斯塔咖啡出口可能放缓。期货转现货成交量急升至两个月高位。

伦敦9月可可 收跌9英镑，或0.4%，报每吨2,355英镑，纽约9月可可 收高28美元，或0.9%，报每吨3,034美元。(完)

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