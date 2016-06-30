纽约期市：原糖从2012年高位急挫，因基金卖出

路透纽约/伦敦6月30日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四录得八周来最大单日跌幅，逆转了之前的涨势，因价格在盘初进一步深入技术超买区域并触及三年半高位后，基金卖盘将价格推低。

纽约可可期货价格也下跌，受压于英镑 走弱，阿拉比卡咖啡从 15个月高位回落。

糖和阿拉比卡咖啡价格跟随商品市场的普跌走势，尽管世界最大生产国巴西货币雷亚尔 反弹，盘中稍早将两种商品价格提升至新高。

10月原糖期货 收跌0.68美分，或3.2%，报每磅20.33美分，盘中触及21.22美分的2012年10月以来最高。本季度原糖价格上涨32%，为2010年以来最大季度涨幅， 今年上年半升36%，有望录得2009年以来最大年度涨幅。

继多年供应过剩后，全球糖市今年出现供应短缺，提振了糖价。

基金和技术性买盘一度将价格推升至逾三年半高位，后因缺少跟进买盘而转跌。

8月白糖期货 收跌15.70美元，或2.8%，报每吨552.50美元，盘中升至573.20美元的合约高位。

阿拉比卡咖啡期货扭转了稍早的升势，但得到巴西货币走强的支撑。

9月阿拉比卡咖啡 收高1.2美分，或0.8%，报每磅1.4565美元，盘中触及2015年4月以来最高的1.4790美元。该合约本季度上涨12%，为2014年第三季度以来最大的季度涨幅。

9月罗布斯塔咖啡 收跌5美元，或0.29%，报每吨1,717美元，盘中触及6月9日以来最高的1,740美元。

交易员称，纽约可可期货因英镑兑美元 下跌而下滑。纽约9月可可期货 收跌71美元，或2.3%，报每吨2,963美元。

伦敦9月可可期货 收跌4英镑，或0.2%，报每吨2,351英镑。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)