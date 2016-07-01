纽约期市：原糖和阿拉比卡咖啡期货上涨，因美元下滑及巴西强降雨

香港已公布经济指标--2017/1/17
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透纽约/伦敦7月1日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五上涨，本周升幅为四个月最大，受美元下滑及主要生产国巴西强降雨后产量数据疲弱带动。
美元走软，加之上周英国公投结果为退欧可能压制经济成长和对原材料需求的担忧减轻，提振商品全面走强。阿拉比卡咖啡期货升至逾一年高位，可可期货也小涨。
“多数商品的前景普遍得到改善，”RJO Futures高级市场策略师Phillip Streible表示，“英国退欧公投引发的关注有所减轻。”
10月原糖期货 收高0.45美分，或2.21%，报每磅20.78美分，昨日触及21.22美分的2012年10月以来最高。本周该期货劲升8.5%，为2月底来最强周度表现。
产业组织Unica周五公布，巴西中南部甘蔗种植带在6月上半月加工了2,580万吨的甘蔗，低于5月下半月的3,240万吨，且远低于市场预期。
美元指数下滑0.4%，令以美元计价的商品对其他货币持有者而言更便宜。
8月白糖期货 收高11.50美元，或2%，报每吨564美元，周四盘中升至573.20美元的合约高位。
9月阿拉比卡咖啡 收高0.75美分，或0.51%，报每磅1.464美元，连升第四个交易日，盘中触及2015年4月以来最高的1.48美元。
9月罗布斯塔咖啡 收高28美元，或1.63%，报每吨1,745美元。
纽约9月可可期货 收升32美元，或1.08%，报每吨2,995美元。伦敦9月可可期货 收高21英镑，或0.89%，报每吨2,372英镑。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年11月 综合消费物价指数(CPI) +1.2 +1.2 +2.3 2016年11月 甲类消费物价指数(CPI +1.2 +1.1 +2.5 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
路透香港1月17日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 12/30-1/11 新世纪医疗 1.2 8.83* 7.36* 1/18 美银美林和中 金香港
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2