纽约期市：伦敦白糖期货收高，受需求持续带动

路透伦敦7月4日 - 伦敦白糖期货周一上涨，受中国引领的需求支撑，且近期巴西雷亚尔走强导致甘蔗被转为用于生产乙醇。

罗布斯塔咖啡期货和伦敦可可期货也在淡静交投中上涨，美国软商品市场因独立日假期休市。

产业组织Unica周五公布，巴西中南部甘蔗种植带在6月上半月加工了2,580万吨甘蔗，低于5月上半月的3,240万吨，且远低于市场预估。

“数据也证实，过去数月雷亚尔稳步上涨导致更多产糖甘蔗被用于生产乙醇，”Commonwealth Bank of Australia的分析师Tobin Gorey在市场报告中指出。

8月白糖期货 收高0.90美元，报每吨564.90美元，周四盘中升至573.20美元的合约高位。

9月罗布斯塔咖啡 收高23美元，或1.3%，报每吨1,768美元。

伦敦9月可可期货 收高14英镑，报每吨2,386英镑，盘中稍早触及合约高位2,398英镑。(完)

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