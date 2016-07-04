纽约期市：伦敦白糖期货收高，受需求持续带动

美国政经：商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。
路透伦敦7月4日 - 伦敦白糖期货周一上涨，受中国引领的需求支撑，且近期巴西雷亚尔走强导致甘蔗被转为用于生产乙醇。
罗布斯塔咖啡期货和伦敦可可期货也在淡静交投中上涨，美国软商品市场因独立日假期休市。
产业组织Unica周五公布，巴西中南部甘蔗种植带在6月上半月加工了2,580万吨甘蔗，低于5月上半月的3,240万吨，且远低于市场预估。
“数据也证实，过去数月雷亚尔稳步上涨导致更多产糖甘蔗被用于生产乙醇，”Commonwealth Bank of Australia的分析师Tobin Gorey在市场报告中指出。
8月白糖期货 收高0.90美元，报每吨564.90美元，周四盘中升至573.20美元的合约高位。
9月罗布斯塔咖啡 收高23美元，或1.3%，报每吨1,768美元。
伦敦9月可可期货 收高14英镑，报每吨2,386英镑，盘中稍早触及合约高位2,398英镑。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
近日，特朗普还为保住了印第安纳州Carrier Corp一家工厂800个工作岗位而邀功，甚至亲自到访该厂并与员工握手。他已喊话福特汽车(Ford) 及其它汽车生产商将数百个工作岗位留在美国。
路透奥斯陆1月17日 - 挪威财长Siv Jensen周二在企业界会议上表示，挪威经济显示复苏迹象，但容易受到国际局势发展的冲击。
路透1月17日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:16时，1港元=0.88599人民币 ) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数 显示，A股相对H股的最新加权平均 溢价为23.61%，低于上交易日收盘的23.90%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.53 4.74 1.08 建设银行 5.62 5.79 1.10 中国银行 3.50 3.51 1.13 农业银行 3.15 3.26