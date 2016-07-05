纽约期市：可可急升，因英镑走软和担忧科特迪瓦供应

路透纽约/伦敦7月5日 - 伦敦可可期货周二急升至纪录高位，受助于担忧最大种植国科特迪瓦(象牙海岸)的供应，以及英镑急挫。白糖期货触及合约高位。

咖啡期货收跌，受累于市场全面抛售，因投资者担忧英国公投决定退欧可能产生的影响，随寻求避险。

交投最活跃的9月伦敦可可期货 收涨65英镑，或2.72%，报每吨2,451英镑，根据路透编制的交易所数据，盘中触及至少2005年11月以来最高2,455英镑。

“英镑受创。扶助支撑伦敦可可期货，”NickJen Capital的商品交易部管理合伙人Nick Gentile表示。

英镑走软使持有其它货币的投资者购买伦敦可可的成本降低。英镑兑美元重挫2%，至三日来最低。

伦敦可可升穿昨日高位为利多技术信号，交易员称。

截至6月10日，科特迪瓦(象牙海岸)可可到港量为139万吨，较上年同期下降10%。干燥天气引发对该国可可豆收成的担忧。

9月纽约可可期货 收涨70美元，或2.34%，报每吨3,065美元。

10月白糖期货 收高3.20美元，或0.57%，报每吨567.2美元，盘中触及合约高位572.20美元，因在8月合约 7月15日到期前，市场担忧供应吃紧。

10月原糖期货 收高0.09美分，或0.43%，报每磅20.87美分。

9月罗布斯塔咖啡期货 收跌9美元，或0.51%，报每吨1,759美元，稍早追平昨日触及的八个月高位1,773美元。9月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.85美分，或0.58%，报每磅1.4555美元。(完)

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