纽约期市：糖价因巴西收割加速下跌，伦敦可可触及1977年以来高位

路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四录得两个月来最大跌幅，受压于主要种植国巴西的收割状况改善和技术性卖盘，伦敦可可升至近40年最高，因英镑转跌。

罗布斯塔咖啡徘徊在一年高位附近，受助于库存收紧，阿拉比卡咖啡转跌。

软商品市场各种商品走势各异，而追踪19主要商品的汤森路透核心商品指数 大跌至五周低位，美元 转升。

“今日软商品市场走势全线逆转，许多商品出现获利回吐，”RJO Futures高级市场策略师Peter Mooses称。

10月原糖期货 收跌0.84美分，或4.1%，报每磅19.73美分，为5月5日以来最大单日跌幅。

交易员称，今日大跌属技术性调整，19.85美分附近触发了止损卖盘，令该现货月合约进一步离开周二触及的21.1美分2012年高位。

他们还称，利空的消息还包括巴西天气干旱，有利于收割和货运装载。

10月白糖合约 收跌16.30美元，或2.9%，报每吨543.60美元，交易员将注意力转移至8月合约 于7月15日到期。

以英镑计价的伦敦9月可可合约 收高23英镑，或0.92%，报每吨2,513英镑，为1977年9月以来最高，这是该合约连续第五日上涨，受助于英镑 在英国公投决定离开欧盟后走弱。

纽约9月可可合约 收高30美元，或1%，报每吨3,110美元。

咖啡市场，罗布斯塔咖啡 收高13美元，或0.7%，报每吨1,762美元。

9月阿拉比卡咖啡 收跌1.5美分，或1.1%，报每磅1.418美元。(完)

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