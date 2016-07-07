纽约期市：糖价因巴西收割加速下跌，伦敦可可触及1977年以来高位

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四录得两个月来最大跌幅，受压于主要种植国巴西的收割状况改善和技术性卖盘，伦敦可可升至近40年最高，因英镑转跌。
罗布斯塔咖啡徘徊在一年高位附近，受助于库存收紧，阿拉比卡咖啡转跌。
软商品市场各种商品走势各异，而追踪19主要商品的汤森路透核心商品指数 大跌至五周低位，美元 转升。
“今日软商品市场走势全线逆转，许多商品出现获利回吐，”RJO Futures高级市场策略师Peter Mooses称。
10月原糖期货 收跌0.84美分，或4.1%，报每磅19.73美分，为5月5日以来最大单日跌幅。
交易员称，今日大跌属技术性调整，19.85美分附近触发了止损卖盘，令该现货月合约进一步离开周二触及的21.1美分2012年高位。
他们还称，利空的消息还包括巴西天气干旱，有利于收割和货运装载。
10月白糖合约 收跌16.30美元，或2.9%，报每吨543.60美元，交易员将注意力转移至8月合约 于7月15日到期。
以英镑计价的伦敦9月可可合约 收高23英镑，或0.92%，报每吨2,513英镑，为1977年9月以来最高，这是该合约连续第五日上涨，受助于英镑 在英国公投决定离开欧盟后走弱。
纽约9月可可合约 收高30美元，或1%，报每吨3,110美元。
咖啡市场，罗布斯塔咖啡 收高13美元，或0.7%，报每吨1,762美元。
9月阿拉比卡咖啡 收跌1.5美分，或1.1%，报每磅1.418美元。(完)
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(编译 刘静；审校 母红)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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