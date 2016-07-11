纽约期市：咖啡反弹至2015年初来最高，伦敦可可接近1977年来峰值

路透伦敦/纽约7月11日 - 洲际交易所(ICE)咖啡期货周一反弹至逾一年最高，受助于技术性买盘和对巴西咖啡豆新作质量的担忧，而英镑走低扶助伦敦可可再次触及上周达到的39年高位。

原糖反弹逾3%，因在突破一关键阻力位水平后出现的技术性买盘帮助涨幅扩大。

软商品市场反弹，跟随商品市场的整体走势，跟踪19种商品的汤森路透核心商品指数 最多升1%。

9月阿拉比卡咖啡 收高5.2美分，或3.6%，报每磅1.493美元，盘中触及2015年2月以来最高的1.4995美元。

罗布斯塔咖啡也反弹，交易员称，到在厄尔尼诺天气现象令印尼咖啡豆产量减少后，该国出口放缓，巴西罗布斯塔咖啡豆收成也疲弱。

9月罗布斯塔咖啡 收高32美元，或1.8%，报每吨1,829美元，为2015年4月以来最高。

以英镑计价的伦敦次月可可期货 追平上周五触及的1977年以来最高水平每吨2,518英镑，因英镑兑美元 再度向31年低位回落，后转升。

伦敦9月可可 收跌2英镑，或0.1%，报每吨2,497英镑。

纽约9月可可 收高4美元，或0.1%，报每吨3,101美元。交易所的数据显示，未平仓合约连续第14个交易日增加，至6月1日以来最多的16,356口。

原糖期货在三日连跌后上涨，因在20.2美分附近吸引了一波技术性买盘。

10月原糖期货 收高0.71美分，或3.6%，报每磅20.28美分。

10月白糖期货 收高15.50美元，或2.9%，报每吨556.30美元，交易员将注意力转向8月合约 将于周五到期。

交易商预计交割量平平。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)