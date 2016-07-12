纽约期市：原糖期货走低，伦敦可可价差急升至合约高位

达沃斯论坛：全球CEO对短期前景信心改善，但较长期前景笼罩政治阴云
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透纽约/伦敦7月12日 - 原糖期货周二急挫3%，因突破技术阻力位失败，引发大规模抛售。伦敦可可走低，受累于英镑急升，7月合约较9月合约溢价急升至合约高位。
咖啡期货转跌，稍早延续上日涨势，触及逾一年最高。
软商品市场今日走疲，与其它商品市场走强的势头相悖，汤森路透核心商品指数 劲扬1.7%。
原糖期货盘初上扬，但之后调转方向大幅走低，尽管巴西雷亚尔 走坚。
“我们认为主要是因突破技术位失败，以及市场上有很多投机性多头头寸，以及出现技术性超买，”RJO Futures的高级市场策略师Peter Mooses表示。
Mooses指出，亚洲的产量忧虑犹存，因此，保持看多立场。
10月原糖期货 收跌0.56美分，或2.8%，报每磅19.72美分。10月白糖期货 收挫12.01美元，或2.2%，报每吨544.20美元。
伦敦可可期货因英镑反弹而承压。9月伦敦可可期货 收跌29英镑，或1.2%，报每吨2,468英镑。
7月合约较9月合约溢价LCCN6-U6连续第三日急升，触及83英镑的纪录高位。
纽约9月可可期货 收涨13美元，或0.4%，报每吨3,114美元。
咖啡期货转跌。9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.9美分，或1.3%，报每磅1.474美元，盘中触及2015年2月以来最高1.514美元。
9月罗布斯塔咖啡期货 收挫20美元，或1.1%，报每吨1,809美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)
即便分析师认为英国今年物价上涨将导致成本增加，进而对预算构成压力， 但普华永道称，41%的英国企业对近期的营收增长充满信心。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors) 最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透上海1月17日 - 人民币兑美元即期 周二早盘由跌转升，因美元指数小幅回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。短期汇价料持稳为主，静待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。