版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 13日 星期三 02:49 BJT

纽约期市：原糖期货走低，伦敦可可价差急升至合约高位

路透纽约/伦敦7月12日 - 原糖期货周二急挫3%，因突破技术阻力位失败，引发大规模抛售。伦敦可可走低，受累于英镑急升，7月合约较9月合约溢价急升至合约高位。

咖啡期货转跌，稍早延续上日涨势，触及逾一年最高。

软商品市场今日走疲，与其它商品市场走强的势头相悖，汤森路透核心商品指数 劲扬1.7%。

原糖期货盘初上扬，但之后调转方向大幅走低，尽管巴西雷亚尔 走坚。

“我们认为主要是因突破技术位失败，以及市场上有很多投机性多头头寸，以及出现技术性超买，”RJO Futures的高级市场策略师Peter Mooses表示。

Mooses指出，亚洲的产量忧虑犹存，因此，保持看多立场。

10月原糖期货 收跌0.56美分，或2.8%，报每磅19.72美分。10月白糖期货 收挫12.01美元，或2.2%，报每吨544.20美元。

伦敦可可期货因英镑反弹而承压。9月伦敦可可期货 收跌29英镑，或1.2%，报每吨2,468英镑。

7月合约较9月合约溢价LCCN6-U6连续第三日急升，触及83英镑的纪录高位。

纽约9月可可期货 收涨13美元，或0.4%，报每吨3,114美元。

咖啡期货转跌。9月阿拉比卡咖啡期货 跌1.9美分，或1.3%，报每磅1.474美元，盘中触及2015年2月以来最高1.514美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收挫20美元，或1.1%，报每吨1,809美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐