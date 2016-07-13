纽约期市：可可价格因供应吃紧上涨，原糖跌至两周低位

路透纽约/伦敦7月13日 - 可可期货周三上涨，伦敦可可7月/9月跨月价差连续第四日上涨至合约高位，受助于供应吃紧，因主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的中期作物收成不佳。

原糖期货跌至两周低位，受尾盘卖盘打压由升转跌，此前受助于天气预报称，主要种植国巴西将出现寒冷天气而上涨，交易员称，咖啡价格也受巴西天气预报支撑上涨。

9月伦敦可可 收高23英镑，或0.9%，报每吨2,491英镑。

将于周四到期的7月合约 上扬，较9月合约升水触及合约最高水平LCCN6-U686英镑。

纽约9月可可 收高29美元，或0.9%，报每吨3,143美元，仍在填补6月24日市场开盘大幅下挫后留下的技术缺口。

原糖期货在交易的最后20分钟转跌，因卖盘入场。

10月原糖期货 收跌0.24美分，或1.2%，报每磅19.48美分，盘中跌至两周低位的19.37美分。

10月白糖期货 收跌5.40美元，或1%，报每吨538.80美元。

周五将要到期的8月合约 最多跌至较10月合约贴水10美元，周三为升水1.8美元。

9月阿拉比卡咖啡 收高0.25美分，或0.2%，报每磅1.4765美元，9月罗布斯塔咖啡 收高7美元，或0.4%，报每吨1,816美元。(完)

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