纽约期市：阿拉比卡咖啡因巴西霜冻转升，期糖从三周低位上涨

路透纽约/伦敦7月18日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周一上涨，巴西主要咖啡产区的部分地区意外遭遇小规模霜冻，但期价涨幅受限，因投资者等待了解灾害的损失程度。

原糖期货也上涨，受尾盘的买盘推动从三周低位反弹，可可价格走坚。

9月阿拉比卡咖啡 收高1.9美分，或1.3%，报每磅1.4945美元。

主要种植国巴西的主要咖啡豆种植带的几个区域遭遇小规模霜冻令生产商感到意外，可能令巴西2017年咖啡豆产量下降，Procafe农业工程师Andre Alvarenga称。

但阿拉比卡咖啡价格涨幅受限，因交易员谨慎地等待作物损失报告。

罗布斯塔咖啡转跌，盘初受到巴西收成减少、印尼收割开始时间推迟，以及主要种植国越南不利天气对产量造成影响的担心支撑。

9月罗布斯塔咖啡 收跌5美元，或0.3%，报每吨1,814美元。受助于全球供应收紧，上周五触及1,866美元的16个月高位。

原糖期货走坚，受助于全球市场在多年供应过剩后转为短缺。

投机客持有的大规模净多头头寸略有减少，并未给糖价造成主要威胁。

10月原糖期货 收高0.06美分，或0.3%，报每磅19.37美分，盘中跌至6月27日以来最低的19.13美分。

10月白糖期货 收高2.90美元，或0.6%，报每吨534美元。

即将到期的8月白糖期货有少量交割，新加坡公司RCMA Asia Pte的一位交易员确认，该公司糖部门买入约500口，或2.5万吨白糖。

9月纽约可可期货 收高20美元，或0.7%，报每吨3,085美元。

9月伦敦可可 收高20英镑，或0.8%，报每吨2,470英镑。(完)

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