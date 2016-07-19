纽约期市：纽约可可两周来首次跌穿3,000美元，受累于英镑走软

路透纽约/伦敦7月19日 - 纽约可可期货周二跌穿3,000美元，为两周来首次，受累于英镑走软，以及在关键技术位之下持续走低。

阿拉比卡咖啡期货转跌，因主要咖啡豆种植国巴西的部分种植区在周一意外遭受中度霜冻袭击后，气温有所回升。期糖基本持稳，盘中走势震荡，期间一度受到提振，因市场传言，预报显示巴西天气干燥，将限制产量。

9月纽约可可期货 收跌87美元，或2.8%，报每吨2,998美元，盘中接连跌穿200日和50日移动均线。

交易商称，以美元计价的纽约可可市场因英镑 走疲承压，后者兑美元走软，因预期英国央行将会放宽货币政策。

9月伦敦可可期货 收挫33英镑，或1.3%，报每吨2,437英镑。

咖啡期价也走低，9月阿拉比卡咖啡期货 收跌2.9美分，或1.9%，报每磅1.4655美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收挫2美元，或 0.1%，报每吨1,812美元。

10月原糖期货 收跌0.01美分，或0.05%，报每磅19.36美分，持于周一触及的三周低位19.13美分之上。10月白糖期货 上扬1.50美元，或0.3%，收报每吨535.50美元。(完)

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