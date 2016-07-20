纽约期市：可可续跌至多周低位，原糖走低

台湾金融：中华信评将阳明海运展望调为负向，长期企业评等仍为“twBBB”
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
路透纽约/伦敦7月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周三连续第二日走低，触及多周低位，因对需求和技术面疲弱的担忧持续，原糖下滑，因巴西主要甘蔗产区压榨数据强劲。
咖啡期货持坚，与商品价格 今日普遍疲弱的走势逆向而行，市场对主要种植国巴西部分种植区本周稍晚降温的预报表示谨慎担忧。
在可可市场，英镑兑美元 走高令以英镑计价的伦敦市场承压，而纽约市场在跌穿关键移动均线切入位后跌幅扩大，因近期技术面看似越来越利空。
9月纽约可可 收跌29美元，或1%，报每吨2,969美元，盘中跌至6月6日以来最低的2,950美元。
9月伦敦可可 收跌20英镑，或0.8%，报每吨2,417英镑，为7月5日以来最低。
原糖期货走势再次震荡并下跌，交易员关注甘蔗压榨数据，因主要种植国巴西接近收割高峰期。
10月原糖期货 收跌0.08美分，或0.4%，报每磅19.28美分，持于略高于周一触及的三周低位19.13美分的水平。
10月白糖期货 收跌1.60美元，或0.3%，报每吨533.90美元。
天气预报称，巴西的南米纳斯州咖啡豆种植区周五早些时候气温将下降，至少一位气象学家警告称可能有轻微霜冻。
下周一早晨可能意外出现轻微霜冻。
9月阿拉比卡咖啡 收高0.45美分，或0.3%，报每磅1.47美元。
9月罗布斯塔咖啡 收高4美元，或0.2%，报每吨1,816美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透台北1月16日 - 国际评级公司--标准普尔在台湾转投资的中华信评周一表示，由于阳明海运 流动性与利息保障倍数均转弱，将阳明海运长期评等的评等展望由“稳定”调为“负向”，并确认其长期企业信用评等为“twBBB”，其无担保普通公司债的债务发行评等则为“twBBB-”。
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路透台北1月16日 - 台湾指标五年公债106/2 发行前交易殖利率周一微收跌。交易员表示，今日106/2殖利率多在0.81%上下狭幅整理，观望周三106/2标债变数厘清，且美债周一逢假期休市也令短线抛补交投意愿降低。