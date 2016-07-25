版本:
中国
货币新闻 | 2016年 7月 26日 星期二 02:28 BJT

纽约期市：投机客仓位报告提振原糖，阿拉比卡咖啡期货触及四周低位

路透纽约/伦敦7月25日 - 原糖期货周一上扬，因美国数据显示，投机客连续第四周削减原糖看涨头寸，且交易商关注即将出现供应短缺。阿拉比卡咖啡期货跌至四周低位。

伦敦可可期货扩大跌幅，受累于英镑走坚 。纽约可可守在略高于上日触及的三个月半月低位的水平，因全球需求忧虑犹存。

10月原糖期货 收涨0.3美分，或1.5%，报每磅19.89美分，与商品市场普跌之势背道而驰。

原糖期货上扬，受助于美元 走软，以及上周五的交易商仓位数据显示，投机客所持原糖净多头头寸进一步远离上月触及的高位，但降幅不大。

10月白糖期货 收跌0.30美元，或0.06%，报每吨537.50美元。

9月阿拉比卡咖啡期货 收跌0.8美分，或0.6%，报每磅1.411美元。9月罗布斯塔咖啡期货 收跌2美元，或0.1%，报每吨1,786美元。

9月伦敦可可期货 收挫37英镑，或1.6%，报每吨2,347英镑。9月纽约可可期货 回落32美元，或1.1%，收报每吨2,854美元。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 母红; 审校 利棣儿)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐