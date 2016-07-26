纽约期市：期糖三连升后下跌，可可触及多周低位

金属期市：期铜在升至五周高位后回落，因美元上涨
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
路透纽约/伦敦7月26日 - 原糖期货周二四个交易日内首次下跌，回吐前一交易日的涨幅，受大宗商品市场稍早跌势打压，可可将跌幅小幅扩大，至多周低位。
阿拉比卡咖啡在震荡交易中基本持平。
原糖下跌，因汤森路透核心商品CoreCommodiy指数 连续第八日下跌，触及两个半月低位。
10月原糖期货 收跌0.37美分，或1.9%，报每磅19.52美分。
10月白糖期货 收跌9美元，或1.7%，报每吨528.50美元。
可可期货跌幅略微扩大，纽约市场跌至近四个月最低，伦敦市场处于四周低位，交易员称，因西非主要种植区今年晚些时候的产量充足的预期继续给市场带来压力。
9月伦敦可可 收跌5英镑，或0.2%，报每吨2,342英镑，盘中触及6月30日以来最低的2,335英镑。
9月纽约可可 收跌3美元，或0.1%，报每吨2,851美元，盘中追平4月5日触及的最低2,841美元，在接近四个月低位形成了“双底部”，被认为构成了技术性支撑。
9月阿拉比卡 收高0.5美分，或0.4%，报每磅1.416美元。
9月罗布斯卡咖啡 收高25美元，或1.4%，报每吨1,811美元。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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