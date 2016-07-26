纽约期市：期糖三连升后下跌，可可触及多周低位

路透纽约/伦敦7月26日 - 原糖期货周二四个交易日内首次下跌，回吐前一交易日的涨幅，受大宗商品市场稍早跌势打压，可可将跌幅小幅扩大，至多周低位。

原糖下跌，因汤森路透核心商品CoreCommodiy指数 连续第八日下跌，触及两个半月低位。

可可期货跌幅略微扩大，纽约市场跌至近四个月最低，伦敦市场处于四周低位，交易员称，因西非主要种植区今年晚些时候的产量充足的预期继续给市场带来压力。

9月伦敦可可 收跌5英镑，或0.2%，报每吨2,342英镑，盘中触及6月30日以来最低的2,335英镑。

9月纽约可可 收跌3美元，或0.1%，报每吨2,851美元，盘中追平4月5日触及的最低2,841美元，在接近四个月低位形成了“双底部”，被认为构成了技术性支撑。