纽约期市：原糖跌至五周低位，阿拉比卡咖啡期货下滑

《全球汇市》英镑位于三个月低位，等待英国首相特雷莎梅讲话
路透东京1月17日 - 英镑周二围绕三个月低点波动，市场担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。
路透纽约/伦敦7月27日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周三跌至五周低位，在跌穿技术支撑位激发卖盘指令后跌幅扩大，阿拉比卡咖啡接近一个月低位，因美元走强和主要种植国巴西收割季节天气状况良好。
纽约可可期货七个交易日内首次转升，从五个月低位反弹，伦敦市场从五周低位上涨，两个市场均缺乏跟进卖盘。
10月原糖期货 收跌0.42美分，或2.2%，报每磅19.1美分。
该指标合约周一和周二升穿20美分价位，但均未能收于该价位之上。
10月白糖合约 收跌6.50美元，或1.2%，报每吨522美元。
在咖啡市场，阿拉比卡咖啡价格徘徊在周一触及的一个月低位之上。
9月阿拉比卡咖啡 收跌0.4美分，或0.3%，报每磅1.412美元，9月罗布斯塔咖啡 收跌7美元，或0.4%，报每吨1,804美元。
“越南7月咖啡出口量低于预估，进一步表明需求下降，因为现在是北半球烘培淡季，”Agrimoney's Global Coffee Monitor农业商品分析师Shweta Upadhyaya称。
越南政府称，7月咖啡出口量将较去年同期增加17%。越南是全球最大罗布斯塔咖啡生产国。
9月伦敦可可 收高10英镑，或0.4%，报每吨2,352英镑，盘中触及6月24日以来最低的2,334英镑。
9月纽约可可 收高6美元，或0.2%，报每吨2,857美元，盘中跌至2,840美元的2月底以来最低水平。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 李军)
路透东京1月17日 - 英镑周二围绕三个月低点波动，市场担心英国首相特雷莎梅(文翠珊，Theresa May)今日稍晚的讲话将表明，英国将踏上退欧之路失去欧盟单一市场的准入。
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--证监会公司债券监管部副主任陈飞表示，当前债券市场风险虽然得到一定程度释放，但是未来仍需要高度关注债市的流动性风险和市场风险。下一步证监会将做好风险防控，健全和完善风险防控体系，加大承销机构责任。