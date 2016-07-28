纽约期市：原糖和伦敦可可跌至五周低位，因技术面疲弱

****日韩经济指标预测--1月17日-1月24日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透纽约/伦敦7月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至五周低位，收技术性卖盘拖累连续第三日下跌，交易商聚焦将于下周发布的甘蔗行业数据。
伦敦可可也跌至五周低点，因技术面疲弱，咖啡小幅上涨。
现货月原糖期货7月可能录得约7%的跌幅，为1月以来首次月线下跌。
10月原糖期货 收跌0.3美分，或1.6%，报每磅18.80美分，盘中触及6月24日以来最低的18.75美分。
在跌穿19.13美分后7月颓势重现，进一步远离周一触及的20.11美分高位。
10月白糖期货 收跌3.90美元，或0.8%，报每吨518.10美元。
伦敦可可期货跌至6月24日以来最低，因技术面转弱，此前发布的数据显示，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的咖啡豆加工量本季迄今下跌9%，因可可豆质量不佳。
9月伦敦可可 收跌20英镑，或0.9%，报每吨2,332英镑，盘中触及6月24日以来最低的2,322英镑。
9月纽约可可 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,850美元，势将录得连续第三个月下跌。
罗布斯塔咖啡期货收升，受助于全球库存吃紧。
9月罗布斯塔期货 收高9美元，或0.5%，报每吨1,813美元，9月阿拉比卡咖啡 收高0.95美分，或0.7%，报每磅1.4215美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 1月17-19日 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 12月 -- +0.7% (较前月) -- +0.4% 1月17日(二) 0430 日本工业生产(修正值) 11月 -- +1.5% 产能利用率指数(较前月) -- +1.4% 1月18日(三) 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 --
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
标售日 发行种类 宣布日 结算日 01/17/2017 四周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/17/2017 13周和26周期国库券 01/12/2017 01/19/2017 01/19/2017 10年期公债 01/12/2017 01/31/2017 01/23/2017 13周和26周期国库券 01/19/2017 01/26/2017 01/24/2017 两年期公债 01/19/2017 01/31/2017 01/24/2017 四周期国库券 01/23/2017 01/26/2017 01/25/2017 两年期浮息债券 01/19/2017 01/31/2017 01/25/2017 五年期公债