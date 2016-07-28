纽约期市：原糖和伦敦可可跌至五周低位，因技术面疲弱

路透纽约/伦敦7月28日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周四跌至五周低位，收技术性卖盘拖累连续第三日下跌，交易商聚焦将于下周发布的甘蔗行业数据。

伦敦可可也跌至五周低点，因技术面疲弱，咖啡小幅上涨。

现货月原糖期货7月可能录得约7%的跌幅，为1月以来首次月线下跌。

10月原糖期货 收跌0.3美分，或1.6%，报每磅18.80美分，盘中触及6月24日以来最低的18.75美分。

在跌穿19.13美分后7月颓势重现，进一步远离周一触及的20.11美分高位。

10月白糖期货 收跌3.90美元，或0.8%，报每吨518.10美元。

伦敦可可期货跌至6月24日以来最低，因技术面转弱，此前发布的数据显示，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的咖啡豆加工量本季迄今下跌9%，因可可豆质量不佳。

9月伦敦可可 收跌20英镑，或0.9%，报每吨2,332英镑，盘中触及6月24日以来最低的2,322英镑。

9月纽约可可 收跌7美元，或0.3%，报每吨2,850美元，势将录得连续第三个月下跌。

罗布斯塔咖啡期货收升，受助于全球库存吃紧。

9月罗布斯塔期货 收高9美元，或0.5%，报每吨1,813美元，9月阿拉比卡咖啡 收高0.95美分，或0.7%，报每磅1.4215美元。(完)

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