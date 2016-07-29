纽约期货：原糖和阿拉比卡咖啡走高，跟随巴西雷亚尔上升走势

路透纽约/伦敦7月29日 - 原糖和阿拉比卡咖啡期货周五上涨，因主要种植国巴西货币雷亚尔持坚，可可价格延续跌势，因技术信号越加疲弱，纽约可可触及五个月低位。

巴西雷亚尔兑美元 跳涨，令生产商减少了卖盘，并吸引了投机客的买盘入场。美元 下跌，此前有数据显示，美国经济第二季增长步伐慢于预期。

10月原糖期货 收高0.25美分，或1.3%，报每磅19.05美分，本月录得1月以来首次月线下跌。

巴西圣保罗州蔗产联盟的数据显示，巴西中南部甘蔗种植地带糖产量为283万吨，高于6月底预估的279万吨，因7月上半月天气仍干燥。但市场没有理会这一报告。

10月白糖期货 收高10.30美元，或2%，报每吨528.40美元。

以美元计价的咖啡期货也走坚。

9月阿拉比卡咖啡 收高4.05美分，或2.9%，报每磅1.462美元，9月罗布斯塔咖啡 收高35美元，或1.9%，报每吨1,848美元。

路透调查显示，咖啡价格将在年底触及2015年年初以来最高。

交易员称，可可价格下跌，伦敦可可盘初受压于英镑 上涨，后在技术性卖盘信号触发后扩大跌幅。

9月伦敦可可 收跌35英镑，或1.50%，报每吨2,297英镑，盘中跌至6月23日以来最低的2,291英镑。

9月纽约可可 收跌15美元，或0.5%，报每吨2,835美元，盘中跌至现货月合约2月22日以来最低的2,815美元。7月月线下跌，为连续第三个月下跌。(完)

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