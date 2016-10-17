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亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 02:53 BJT

纽约期市：可可因预计产量好于预期而下跌，罗布斯塔咖啡升至两年高位

路透纽约/伦敦10月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一下跌，因预计主要种植地区西非的产量好于预期，给价格带来压力，尽管市场仍担心主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)的作物疾病。

咖啡和糖价走坚，罗布斯塔咖啡期货升至两年高位。

12月纽约可可 收跌28美元，或1%，报每吨2,690美元，但高于上周触及的三年低位。交易所的数据显示，上周五未平仓合约减少逾1万口，至253,241口，上周四在连续16日上涨后触及创纪录的263,579口。

3月伦敦可可 收跌19英镑，或0.9%，报每吨2,186英镑。

可可期货转升，因担心主要种植国巴西的降雨低于正常水平。交易员称，需要降雨来促进作物开花。

1月罗布斯塔咖啡 收高35美元，或1.7%，报每吨2,109美元，此前升至2014年10月以来最高的2,115美元。

12月阿拉比卡咖啡 收高1.7美分，或1.1%，报每磅1.571美元。ICE数据显示，上周五未平仓合约连续第六日增加，升至6月6日以来最高的191,471口。

3月原糖 收高0.25美分，或1.1%，报每磅23.16美分。12月白糖 收高10.70美元，或1.8%，报每吨604.30美元。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)

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