纽约期市：可可因预计产量好于预期而下跌，罗布斯塔咖啡升至两年高位

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透纽约/伦敦10月17日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一下跌，因预计主要种植地区西非的产量好于预期，给价格带来压力，尽管市场仍担心主要生产国科特迪瓦(象牙海岸)的作物疾病。
咖啡和糖价走坚，罗布斯塔咖啡期货升至两年高位。
12月纽约可可 收跌28美元，或1%，报每吨2,690美元，但高于上周触及的三年低位。交易所的数据显示，上周五未平仓合约减少逾1万口，至253,241口，上周四在连续16日上涨后触及创纪录的263,579口。
3月伦敦可可 收跌19英镑，或0.9%，报每吨2,186英镑。
可可期货转升，因担心主要种植国巴西的降雨低于正常水平。交易员称，需要降雨来促进作物开花。
1月罗布斯塔咖啡 收高35美元，或1.7%，报每吨2,109美元，此前升至2014年10月以来最高的2,115美元。
12月阿拉比卡咖啡 收高1.7美分，或1.1%，报每磅1.571美元。ICE数据显示，上周五未平仓合约连续第六日增加，升至6月6日以来最高的191,471口。
3月原糖 收高0.25美分，或1.1%，报每磅23.16美分。12月白糖 收高10.70美元，或1.8%，报每吨604.30美元。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
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ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 刘静；审校 母红)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。